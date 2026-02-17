Чехия елиминира Дания и е на четвъртфинал на олимпийския хокеен турнир

Чешкият национален отбор по хокей на лед се класира за осминафиналите на олимпийския турнир срещу Дания и може да очаква с нетърпение двубой с най-големия фаворит Канада.

Чехите спечелиха срещата с 3:2 (0:0, 3:2, 0:0), макар да се нуждаеха и от малко късмет. Мартин Нечас и Роман Червенка се отличиха с по гол и подаване за успеха на Чехия.

Осминафиналите срещу датчаните може да са изглеждали лесна задача на пръв поглед, но чехите не се справят добре срещу тях през последните години. Скандинавците спечелиха единствения си мач на олимпийския турнир преди четири години с 2:1, а тогава за Чехия вкара Роман Червенка.

И сега не беше по-различно, след като в първия период двата отбора не успяха да вкарат гол и той завърши 0:0. Пет минути и 39 секунди след началото на втория Филип Хронек намери Нечас при числено предимство, а Андерсен не можа да реагира на шайбата му. Преднината на чешкия отбор обаче продължи само 3 минути и 23 секунди. Бърза комбинация между Блихфелд и Труе завърши зад гърба на Достал - 1:1. Отговорът на чехите обаче беше още по-бърз. В 30:15 Рут намери Кемпф и резултатът стана 2:1.

Лудият втори период продължи и 69 секунди по-късно Роман Червенка вкара за 3:1. Датчаните обаче не се предадоха и намалиха разликата преди втората сирена. Нападателят на Ческе Будейовице Ник Олесен ефективно излезе пред Достал при игра с предимство на леда плъзна шайбата под горната греда.

В последния период от срещата чехите се сблъскаха с два момента с числено намален състав заради отстраняване на Гудас и Хертъл, но успяха да защитят вратата си и да продължат към топ 8 на турнира.