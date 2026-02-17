БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Чехия елиминира Дания и е на четвъртфинал на олимпийския хокеен турнир

Успех с 3:2 за чехите.

Чехия хокей мъже
Снимка: БТА
Чешкият национален отбор по хокей на лед се класира за осминафиналите на олимпийския турнир срещу Дания и може да очаква с нетърпение двубой с най-големия фаворит Канада.

Чехите спечелиха срещата с 3:2 (0:0, 3:2, 0:0), макар да се нуждаеха и от малко късмет. Мартин Нечас и Роман Червенка се отличиха с по гол и подаване за успеха на Чехия.

Осминафиналите срещу датчаните може да са изглеждали лесна задача на пръв поглед, но чехите не се справят добре срещу тях през последните години. Скандинавците спечелиха единствения си мач на олимпийския турнир преди четири години с 2:1, а тогава за Чехия вкара Роман Червенка.

И сега не беше по-различно, след като в първия период двата отбора не успяха да вкарат гол и той завърши 0:0. Пет минути и 39 секунди след началото на втория Филип Хронек намери Нечас при числено предимство, а Андерсен не можа да реагира на шайбата му. Преднината на чешкия отбор обаче продължи само 3 минути и 23 секунди. Бърза комбинация между Блихфелд и Труе завърши зад гърба на Достал - 1:1. Отговорът на чехите обаче беше още по-бърз. В 30:15 Рут намери Кемпф и резултатът стана 2:1.

Лудият втори период продължи и 69 секунди по-късно Роман Червенка вкара за 3:1. Датчаните обаче не се предадоха и намалиха разликата преди втората сирена. Нападателят на Ческе Будейовице Ник Олесен ефективно излезе пред Достал при игра с предимство на леда плъзна шайбата под горната греда.

В последния период от срещата чехите се сблъскаха с два момента с числено намален състав заради отстраняване на Гудас и Хертъл, но успяха да защитят вратата си и да продължат към топ 8 на турнира.

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Милано/Кортина 2026

Германия обра всички медали при двойките бобслей при мъжете
Германия обра всички медали при двойките бобслей при мъжете
Тормод Фростад донесе олимпийска титла на Норвегия в дисциплината биг еър на ските-свободен стил Тормод Фростад донесе олимпийска титла на Норвегия в дисциплината биг еър на ските-свободен стил
Чете се за: 02:20 мин.
Александра Фейгин не успя да се класира за волната програма на Зимните олимпийски игри Александра Фейгин не успя да се класира за волната програма на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 01:10 мин.
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ГАЛЕРИЯ)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ВИДЕО)
Александра Фейгин: Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи Александра Фейгин: Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи
Чете се за: 01:30 мин.

