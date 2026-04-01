Почина големият композитор Михаил Белчев
Чехия пречупи Дания след дузпи и си подпечата визата за световното в САЩ, Канада и Мексико

Драмата продължи 120 минути, а чехите показаха по-здрави нерви от бялата точка

Националният отбор на Чехия си осигури място на световното първенство през 2026 година, след като победи Дания след изпълнение на дузпи в изключително драматичен плейоф.

Редовното време завърши 1:1, а в продълженията двата тима си размениха по още едно попадение за крайното 2:2. При наказателните удари чехите бяха по-точни - реализираха три пъти, докато датчаните успяха само веднъж.

Чехия започна вихрено и откри още в 3-ата минута чрез Павел Шулц, който се разписа с мощен удар след корнер. Дания реагира мигновено и наложи сериозен натиск, като Расмус Хьойлунд и съотборниците му създадоха редица положения, но Матей Ковар направи няколко ключови спасявания.

След почивката натискът на скандинавците даде резултат. В 72-ата минута Йоахим Андерсен изравни с глава след центриране на Микел Дамсгор.

В продълженията Ладислав Крейчи отново изведе Чехия напред, но Дания показа характер и чрез Каспер Хьог стигна до ново изравняване за 2:2.

Така всичко се реши при дузпите, където чешкият тим демонстрира по-голямо хладнокръвие и заслужено се класира за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

