Черно море допусна минамална загуба в контролата с Локомотив Горна Оряховица

Черно море записа загуба в четвъртата си контрола от зимната подготовка. „Моряците“ отстъпиха на Локомотив Горна Оряховица с 0:1 на стадион „Младост“ във Варна. В спаринга Илиан Илиев използва цели 11 футболисти, излезли от школата на клуба.

Срещата започна в добро темпо, като първата опасност бе пред вратата на Черно море. В 7-ата минута Якуро Джак бе оставен сам в наказателното поле и стреля, но Манасиев спаси.

В 13-ата минута гостите поведоха в резултата. Якуро Джак бе изведен с пас зад центъра само срещу вратаря, излъга вратаря и на празна врата реализира за 0:1.

До края на първата част „моряците“ натиснаха съперника в собствената му половина, но така и не успяха да застрашат вратата на съперника.

Две промени направи Илиан Илиев на почивката. Играта напуснаха Антоан Манасиев и Димитър Заимов, а техните места заеха Пламен Илиев и Николай Архангелов. В 77-ата минута Никола Недков зае мястото на Калоян Тодоров.

В 82-ата минута Кристиян Михайлов с глава стреля опасно, но вратарят успя да спаси.

Досега Черно море изигра четири контролни срещи. В първата варненци победиха Фарул в Констанца с 2:1, във втората – отстъпиха пред Добруджа с 0:1, а в третата - „моряците“ надделяха над Етър Велико Търново с 6:0.

По-късно днес е втората контрола на Черно море за деня. На стадион „Тича“ „моряците“ ще играят с Черноморец Бургас.

Последната проверка за „зелено-белите“ преди възобновяването на първенството е на 31 януари (събота), а съперник е отново тимът на Етър.

В първата си среща от пролетния дял на шампионата Черно море посреща градския съперник Спартак Варна на 7 февруари (събота) от 12:30 часа на „Тича“.