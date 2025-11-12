Черно море постигна класическа победа над Добруджа в контрола

Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролна среща, играна на стадион „Младост“ във Варна. Попаденията за „моряците“ реализираха Росен Стефанов, Жоао Бандаро и Давид Телеш.

Черно море започна по-добре двубоя и още в 9-ата минута можеше да открие резултата. След постепенна атака, нападателят Густаво Франса нанесе удар от границата на наказателното поле, който срещна страничната греда.

В 24-ата минута „моряците“ удариха греда след центриране от корнер. Жоао Педро изпълни ъгловия удар и сложи топката на главата на Франса, който стреля в напречната греда. Веднага след това кълбото попадна в Андреяс Калкан, който върна кълбото в наказателното поле, където Росен Стефанов с глава реализира за 1:0.

В 38-ата минута Емо Няголов пусна прецизен пас към Филипе по лявото крило, който върна топката в наказателното поле, където Давид Телеш я насочи в далечния ъгъл за 2:0.

Само три минути по-късно „моряците“ вкараха трети гол. След центриране от корнер, Мартин Милушев продължи с глава топката към задна греда, където Бандаро с крак реализира за 3:0.

През второто полувреме Илиан Илиев даде шанс на млади момчета от дублиращия тим на варненци.