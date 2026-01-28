БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Черно море постигна минимален успех във втората си контрола за деня

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Варненци се наложиха над Черноморец Бургас.

Черно море Черноморец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Черно море записа победа във втората си контрола за деня. След като отстъпиха с 0:1 срещу Локомотив Горна Оряховица, във втория си спаринг „моряците“ победиха Черноморец Бургас с 1:0. Единственият гол в мача реализира юношата Димитър Заимов в 61-вата минута.

В двете контроли Илиан Илиев използва цял отбор юноши от дублиращия тим на „моряците“.

В 34-ата минута Черно море пропусна страхотна възможност да открие резултата. Васил Панайотов проби по левия фланг и пусна прострелен пас в наказателното поле, където Николай Златев от близо не успя да нацели топката и да я прати във вратата на Черноморец.

Жулиен Иванов можеше да открие резултата, но се размина на голлинията след центриране от корнер на задна греда.

В 61-вата минута след добра атака Димитър Заимов получи пас в наказателното поле, обърна се и стреля технично за 1:0.

В предпоследната минута от редовното време гостите получиха добра възможност да изравнят. Уенисон Карея засече опасно центриране от фаул отдясно, но стреля над вратата.

Последната контрола на Черно море от зимната подготовка е в събота, 31 януари от 13:30 часа на стадион „Тича“ във Варна.

