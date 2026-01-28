Черно море постигна минимален успех във втората си контрола за деня

Черно море записа победа във втората си контрола за деня. След като отстъпиха с 0:1 срещу Локомотив Горна Оряховица, във втория си спаринг „моряците“ победиха Черноморец Бургас с 1:0. Единственият гол в мача реализира юношата Димитър Заимов в 61-вата минута.

В двете контроли Илиан Илиев използва цял отбор юноши от дублиращия тим на „моряците“.

В 34-ата минута Черно море пропусна страхотна възможност да открие резултата. Васил Панайотов проби по левия фланг и пусна прострелен пас в наказателното поле, където Николай Златев от близо не успя да нацели топката и да я прати във вратата на Черноморец.

Жулиен Иванов можеше да открие резултата, но се размина на голлинията след центриране от корнер на задна греда.

В 61-вата минута след добра атака Димитър Заимов получи пас в наказателното поле, обърна се и стреля технично за 1:0.

В предпоследната минута от редовното време гостите получиха добра възможност да изравнят. Уенисон Карея засече опасно центриране от фаул отдясно, но стреля над вратата.

Последната контрола на Черно море от зимната подготовка е в събота, 31 януари от 13:30 часа на стадион „Тича“ във Варна.