Черно море съхрани в редиците си Николай Стоянов

Черно море Тича продължава с новините през настоящата седмица. „Моряците“ не мислят за раздяла със своя капитан. Лоялен на варненския тим остава Николай Стоянов, съобщиха официално от клуба. Доскорошният национал и отборът от Варна удължиха своето сътрудничество за още един сезон.

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Припомняме, че крилото акостира обратно в състава на Черно море преди две години, когато даде да се разбере, че ще играе ролята на лидер, което доведе и до получаването на капитанската лента. През миналия сезон той бе сред основните фактори „моряците“ да триумфират с Купата и Суперкупата на България, както и да завършат на четвъртото място в плейофите на НБЛ.Стоянов остави срещу името си средни показатели от 9.2 точки, 3.0 борби и 2.0 асистенции за 42 мача във всички турнири.

Варненецът има още една Купа на България, спечелена през 2025 г., когато стана MVP на Финалната осмица в Самоков. В същата година завоюва и среброто в НБЛ.

За него това е втори период в отбора след този между 2010 и 2016 година, като именно в школата на „моряците“ направи първите си стъпки в баскетбола. С тях има една Купа на България, едно сребро и един бронз от същия турнир. Сред постиженията му с варненския тим личат още два бронзови медала в НБЛ. Кариерата на 32-годишния баскетболист преминава още през ТЕСИ България, Рилски спортист, Лукойл Академик, Левски Лукойл, Берое Стара Загора, в Икономически университет- Варна, румънския Университатя Крайова, както през втория тим на Рилецо.

С Рилски също завоюва Купата на България, както и две бронзови отличия в родния шампионат. Във визитката си с Левски има шампионската титла в НБЛ, трофея в Балканската лига и второто място за купата на страната. 196-сантиметровият стрелец може да се похвали още с бронза в НБЛ и със среброто за Купата на България, които спечели с Берое. Стоянов остави сериозна следа и в А група, където с Икономическия университет триумфира с две титли във втория ешелон и на два пъти завърши на второ място. Освен това е двукратен носител на Купата на БФБ, като има едно сребро и един бронз от съответната надпревара.