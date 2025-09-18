Черно море Тича оформи финала на Черноморските игри

Черно море Тича се превърна във втория финалист на Черноморските игри във Варна. Съставът на Васил Евтимов срази Шумен с 84:69 във втория полуфинал, който се проведе в зала „Христо Борисов“.

С този успех „моряците“ остават перфектни с 3/3 в хода на подготовката, а играчите на Драган Костич имат успех и две поражения.

На финала тимът от Варна ще срещне Спартак Плевен, който по-рано през деня отказа Академик Бултекс 99, докато „жълто-зелените“ ще спорят с отбора от Пловдив за третото място. Мачът за бронза е от 16:00 часа, а в 18:00 ч. ще стартира и финалът.

Ламонт Уест поведе колоната на реализаторите за Черно море със 17 точки, допълнени от 6 борби. Георги Боянов завърши с 15 и 5 овладени под двата ринга топки.

Владислав Станев стана най-резултатен за "жълто-зелените" с 13 точки. Костадин Лазаров финишира с 12 и 9 борби.