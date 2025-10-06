Честит рожден ден на Юлия Берберян

Днес рожден ден празнува Юлия Берберян.

Тя е 9-кратна републиканска шампионка на сингъл (1962 – 1964, 1968, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976) и на двойки (1962 – 1964, 1968 – 1975). През цялата си състезателна кариера печели 31 държавни титли.

Четири пъти печели Балкански игри с отбора на България (1966 г. – Загреб, 1968 г. – София, 1972 г. – Букурещ, 1974 г. – Анкара).

Дълги години е капитан на отбора на България за Фед Къп, достигнал два пъти до 3-то място в света (1985 г. в Нагоя, след отборите на САЩ и Чехословакия и през 1987 г. във Ванкувър след отборите на САЩ и Западна Германия).

След успешната си кариера като тенисистка, тя постига невероятни резултати вече като треньор на трите си дъщери – Мануела, Катерина и Магдалена, които достигат съответно до трето, шесто и четвърто място в световната ранглиста за жени.

От 1998 година е главен треньор в Тенис клуб Малееви.

Пожелаваме на Юлия Берберян здраве, щастие и още вдъхновяващи моменти с любимата игра!