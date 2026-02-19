ЦСКА 1948 обяви раздялата си с Талис

ЦСКА 1948 се раздели с бразилския офанзивен футболист Талис, съобщиха от пресслужбата на "червените".

29-годишният играч няма нито една минута за отбора от началото на сезона, като договорът му с клуба изтичаше през лятото.

Талис има 67 мача за ЦСКА 1948, в които е вкарал 10 гола и има 11 асистенции.

"ЦСКА и Талис се разделят по взаимно съгласие.Благодарим му за приноса към клуба и му пожелаваме успех занапред – както на терена, така и извън него!", написаха от тима от Бистрица, който в неделя посреща Левски.