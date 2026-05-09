ЦСКА и Балкан ще се борят за титлата на Държавното първенство по баскетбол U19

"Червените" елиминираха Спартак Плевен, а ботевградчани надиграха БУБА Баскетбол.

Слушай новината

ЦСКА и Балкан ще спорят за титлата на Държавното първенство по баскетбол за юноши до 19-годишна възраст.

Носителят на Купата на БФБ стигна до мача за трофея след успех с 93:76 над Спартак Плевен.

В игра за „червените“ се върна Георги Димов, който получи травма в мача срещу БУБА Баскетбол в груповата фаза. Герой на мача стана Боян Кьосев, който изригна с 42 точки. Калоян Колев записа 16 плюс 9 борби. Дарио Тодоров вкара 26 точки за плевенчани, като хвана и 11 борби.

Балкан стигна до финала въпреки кадровите промени и драмите в тима. Ботевградчани се справиха с БУБА Баскетбол със 104:94.

Михаил Калинов се отличи с 29 точки и 9 асистенции за Балкан. 23 точки добави Марк Шопов, а Марк Воденичарски наниза 22. За БУБА Лазар Петров завърши с 19 точки, Александър Янев добави 18. Кирил Димитров се отличи със 17, а 16 плюс 9 борби записа Кристиян Занов.

Миньор 2015 ще спори с Шумен за петото място в крайното класиране. Перничани надиграха Академик Бултекс 99 с 81:63, а Шумен победи Черно море Тича с 90:70.

