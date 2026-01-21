БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА и Левски излизат в Турция за контроли по едно и също време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Столичните отбори ще играят приятелски срещи в 15:00 часа.

цска бта
Снимка: БТА
Слушай новината

ЦСКА ще премери сили, за първи път в историята си, с украинския ЛНЗ Черкаси. Контролата в сряда е част от зимната подготовка на двата отбора. „Червените“ ще опитат да покажат по-солидно представяне, след като са с две загуби след първите две срещи в Турция – 0:2 от Корона Киелце и 1:2 с Млада Болеслав.

Контролата на 21 януари (сряда) е насрочена за 15:00 часа, а съперникът е с класна актуална визитка – лидер в украинското първенство.

Преди въпросния двубой ЛНЗ Черкаси имаше проверка единствено с Дукла Прага и я спечели с 2:1. Украинците са първи във временното класиране на Украйна, но имат равни точки с колоса и втори в подреждането – Шахтьор Донецк.

Сезонът в Украйна почва точно месец след контролата между ЦСКА и ЛНЗ Черкаси, така че символичните гости използват момента да изпробват различни тактики. Подобна е ситуацията и в ЦСКА, за който нещата не се получиха особено в предходните срещи.

По същото време в сряда Левски ще се изправи срещу полския Заглебие Любин в контрола №3 в турския курорт Белек. Поляците са пети в местната Екстракласа при изоставане на само на 2 точки от лидера Висла Плоцк.

До момента Левски разочарова в своите приятелски срещи тази зима. "Сините" направиха равен с Ниредхаза (0:0) и загубиха от Войводина (1:2). Единственото попадение до момента в контролите на родния гранд е отбелязано от Георги Костадинов.

От другата страна стои Заглебие. Поляците продължават да се борят за челните места в полската Екстракласа. До момента са записали равенство срещу Карвина и две поражения от Карабах и Подбрезова по време на зимната пауза.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Силна геомагнитна буря удари Земята
1
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
2
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
3
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
4
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
6
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Футбол

Берое привлече испанския вратар Жауме Валенс
Берое привлече испанския вратар Жауме Валенс
Тежка визита за Ливърпул в Марсилия по пътя към топ 8 в Шампионската лига Тежка визита за Ливърпул в Марсилия по пътя към топ 8 в Шампионската лига
Чете се за: 01:47 мин.
Луис Енрике: Заслужавахме да спечелим, но нямахме късмет Луис Енрике: Заслужавахме да спечелим, но нямахме късмет
Чете се за: 01:17 мин.
Винисиус: Няма да съм перфектен, но винаги ще давам всичко от себе си Винисиус: Няма да съм перфектен, но винаги ще давам всичко от себе си
Чете се за: 02:30 мин.
Тер Щеген преминава в Жирона под наем Тер Щеген преминава в Жирона под наем
Чете се за: 01:22 мин.
Микел Артета: Можем да се конкурираме с всеки един отбор Микел Артета: Можем да се конкурираме с всеки един отбор
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде представител на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Как Европа ще отговори на американските заплахи – на фокус в...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ