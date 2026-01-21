ЦСКА и Левски излизат в Турция за контроли по едно и също време

ЦСКА ще премери сили, за първи път в историята си, с украинския ЛНЗ Черкаси. Контролата в сряда е част от зимната подготовка на двата отбора. „Червените“ ще опитат да покажат по-солидно представяне, след като са с две загуби след първите две срещи в Турция – 0:2 от Корона Киелце и 1:2 с Млада Болеслав.

Контролата на 21 януари (сряда) е насрочена за 15:00 часа, а съперникът е с класна актуална визитка – лидер в украинското първенство.

Преди въпросния двубой ЛНЗ Черкаси имаше проверка единствено с Дукла Прага и я спечели с 2:1. Украинците са първи във временното класиране на Украйна, но имат равни точки с колоса и втори в подреждането – Шахтьор Донецк.

Сезонът в Украйна почва точно месец след контролата между ЦСКА и ЛНЗ Черкаси, така че символичните гости използват момента да изпробват различни тактики. Подобна е ситуацията и в ЦСКА, за който нещата не се получиха особено в предходните срещи.

По същото време в сряда Левски ще се изправи срещу полския Заглебие Любин в контрола №3 в турския курорт Белек. Поляците са пети в местната Екстракласа при изоставане на само на 2 точки от лидера Висла Плоцк.

До момента Левски разочарова в своите приятелски срещи тази зима. "Сините" направиха равен с Ниредхаза (0:0) и загубиха от Войводина (1:2). Единственото попадение до момента в контролите на родния гранд е отбелязано от Георги Костадинов.

От другата страна стои Заглебие. Поляците продължават да се борят за челните места в полската Екстракласа. До момента са записали равенство срещу Карвина и две поражения от Карабах и Подбрезова по време на зимната пауза.