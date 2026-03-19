Нотингам Форест се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след дузпи в

Двукратният европейски шампион Нотингам Форест се класира за четвъртфиналите в Лига Европа. Английският тим спечели с 5:1 след дузпи като гост на Мидтиланд, след като двубоят в Дания завърши 2:1 в редовното време и продълженията. Преди седмица Мидтиланд взе аванс от 1:0 на британска земя.

При наказателните удари играчите на Нотингам вкараха и при трите си изпълнения, докато домакините направиха три пропуска.

Николас Домингес и Райън Йейтс дадоха солиден аванс на Нотингам до 52-ата минута, но Мартин Ерлич изравни общия резултат от двата мача на 2:2 в 69-ата минута.

До края на редовното време нов гол не падна, а в продължението Йейтс вкара такъв, но той бе отменен заради засада. При дузпите играчите на Мидтиланд се поддадоха на напрежението, като веднъж удариха греда и на два пъти стреляха в аут.

Германският Фрайбург нямаше никакви проблеми срещу белгийския Гент и го победи с 5:1 като домакин, за да спечели двата мача с общ резултат от 5:2.

"Бразилците от Брайсгау" взеха аванс от два гола до 25-ата минута чрез Матиас Гинтер и Игор Матанович, но Мате Сметс върна надеждите на Гент малко преди почивката.

Още до 57-мата минута обаче Фрайбург лиши срещата от интрига, след като Винченцо Грифо и Юито Сузуки покачиха на 4:1. Крайното 5:1 бе оформено от Максимилиан Егещайн четвърт час преди последния съдийски сигнал.

В друг мач от вечерта Селта Виго спечели гостуването си на Олимпик Лион с 0:2 и се класира за четвъртфиналите с общ резултат 3:1.