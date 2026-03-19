БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нов успех над Лил класира Астън Вила на четвъртфиалите в Лига Европа

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

"Вилъните" не допуснаха гол в двата мача с францизуте.

Снимка: БТА
Слушай новината

Астън Вила победи Лил с 2:0 в мач-реванш от осминафиналите на Лига Европа. По този начин бирмингамци се класираха за четвъртфиалите с общ резултат 3:0.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Вила Парк" в Бирмингам дойде в 42-ата минута. Берке Йозер отрази изстрел с глава на Амаду Онана.

След почивката възпитаниците на Унай Емери заслужено откриха резултата. Джон МакГин стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Джейдън Санчо.

В средата на втората част гол на Оливие Жиру бе отменен заради засада, а три минути по-късно Джейдън Санчо стреля в дясната греда.

Лиън Бейли подпечата успеха за "вилъните" в 86-ата минута. Фланговият футболист получи подаване от Оли Уоткинс, след като двамата се бяха озовали сами срещу вратаря.

На четвъртфиналите Астън Вила ще се изправи срещу победителя от осминафинала между Рома и Болоня.

Астън Вила спечели гостуването си на Лил с гол на Оли Уоткинс
#УЕФА Лига Европа 2025/26 #Астън Вила

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Водещи новини

У нас
По света
По света
По света
У нас
Регионални
У нас
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ