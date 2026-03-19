Нов успех над Лил класира Астън Вила на четвъртфиалите в Лига Европа

Астън Вила победи Лил с 2:0 в мач-реванш от осминафиналите на Лига Европа. По този начин бирмингамци се класираха за четвъртфиалите с общ резултат 3:0.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Вила Парк" в Бирмингам дойде в 42-ата минута. Берке Йозер отрази изстрел с глава на Амаду Онана.

След почивката възпитаниците на Унай Емери заслужено откриха резултата. Джон МакГин стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Джейдън Санчо.

В средата на втората част гол на Оливие Жиру бе отменен заради засада, а три минути по-късно Джейдън Санчо стреля в дясната греда.

Лиън Бейли подпечата успеха за "вилъните" в 86-ата минута. Фланговият футболист получи подаване от Оли Уоткинс, след като двамата се бяха озовали сами срещу вратаря.

На четвъртфиналите Астън Вила ще се изправи срещу победителя от осминафинала между Рома и Болоня.