Селта Виго отстрани лидера в основната фаза на Лига Европа Олимпик Лион

Селта Виго победи Олимпик Лион с 2:0 в мач-реванш от осминафиналите в Лига Европа. По този начин испанците отстраниха лидера в основната фаза на Лига Европа с общ резултат 3:1, след 1:1 в първия мач.

Домакините останаха с човек по-малко на терена в 19-ата минута. Муса Ниакате бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Хавиер Руеда.

Гостите се възползваха от численото си предимство през второто полувреме. Хавиер Руеда засече от непосредствена близост подаване във вратарското поле.

В добавеното време на срещата възпитаниците на Клаудио Хиралдес подпечатаха успеха си. Хавиер Родригес изведе резервата Феран Жутгла сам срещу вратаря и нападателят оформи крайния резултат.

В предпоследната 96-а минута Николас Таяфико получи втори жълт картон за удар с ръка по главата на появилия се от резервната скамейка Уго Сотело. По този начин французите завършиха срещата с двама човека по-малко.

На четвъртфиналите Селта Виго ще премери сили с Фрайбург, който отстрани Генк с общ резултат 5:2.