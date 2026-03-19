Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Селта Виго отстрани лидера в основната фаза на Лига Европа Олимпик Лион

Футбол
Французите завършиха срещата с девет души.

Селта Виго
Снимка: БГНЕС
Селта Виго победи Олимпик Лион с 2:0 в мач-реванш от осминафиналите в Лига Европа. По този начин испанците отстраниха лидера в основната фаза на Лига Европа с общ резултат 3:1, след 1:1 в първия мач.

Домакините останаха с човек по-малко на терена в 19-ата минута. Муса Ниакате бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Хавиер Руеда.

Гостите се възползваха от численото си предимство през второто полувреме. Хавиер Руеда засече от непосредствена близост подаване във вратарското поле.

В добавеното време на срещата възпитаниците на Клаудио Хиралдес подпечатаха успеха си. Хавиер Родригес изведе резервата Феран Жутгла сам срещу вратаря и нападателят оформи крайния резултат.

В предпоследната 96-а минута Николас Таяфико получи втори жълт картон за удар с ръка по главата на появилия се от резервната скамейка Уго Сотело. По този начин французите завършиха срещата с двама човека по-малко.

На четвъртфиналите Селта Виго ще премери сили с Фрайбург, който отстрани Генк с общ резултат 5:2.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #Олимпик Лион #Селта Виго

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
2
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
3
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
4
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
5
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам политически използван
6
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
5
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Лига Европа

Нотингам Форест се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след дузпи в
Нотингам Форест се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след дузпи в
Италиански сблъсък на "Олимпико": Рома и Болоня решават всичко в осминафиналната среща реванш Италиански сблъсък на "Олимпико": Рома и Болоня решават всичко в осминафиналната среща реванш
Чете се за: 01:40 мин.
Брага е първият четвъртфиналист в Лига Европа Брага е първият четвъртфиналист в Лига Европа
Чете се за: 01:00 мин.
Емери влезе в историята на Астън Вила с най-бързите 100 победи Емери влезе в историята на Астън Вила с най-бързите 100 победи
Чете се за: 05:00 мин.
Мидтиланд победи Нотингам Форест под проливния дъжд на "Сити Граунд" Мидтиланд победи Нотингам Форест под проливния дъжд на "Сити Граунд"
Чете се за: 01:10 мин.
Порто и Панатинайкос постигнаха ценни победи в Лига Европа Порто и Панатинайкос постигнаха ценни победи в Лига Европа
Чете се за: 01:25 мин.

Премиерът Андрей Гюров пред Марк Рюте: България остава твърдо ангажирана с НАТО и колективната отбрана Премиерът Андрей Гюров пред Марк Рюте: България остава твърдо ангажирана с НАТО и колективната отбрана
От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки
Среща на върха в Брюксел: България и още 9 страни искат реформа за схемата за търговия с емисии Среща на върха в Брюксел: България и още 9 страни искат реформа за схемата за търговия с емисии
Изборни куриози: Защо ЦИК заличава няколко регистрации?
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас
