ЦСКА и Левски търсят задължителни победи преди Вечното дерби

С три мача в неделя, 2 ноември, продължава 14-ият кръг в Първа лига. От 12:45 часа ЦСКА посреща Монтана. От 15:15 е двубоят Арда - Левски, а в 17:45 Черно море е домакин на шампиона Лудогорец.

"Червените" ще преследват четвърта поредна победа във всички турнири срещу един от новаците в първенството, с която да влязат още по-уверено в предстоящото Вечно дерби.

Кевин Додай, Иван Турицов и Улаус Скаршем бяха липсващите в състава на Христо Янев за 1/16-финалния двубой за Купата на България. "Армейците" не впечатлиха срещу втородивизионния Севлиево, но продължиха напред, а всяка една победна крачка носи самочувствие. Трите точки срещу Монтана в неделя изглеждат повече от задължителни. Преди кръга ЦСКА е седми с 16 точки, на седем разстояние от четвъртия Лудогорец, но и с мач повече.

Монтана изглеждаше като сигурен изпадащ във Втора лига. След 4 кръга Танчо Калпаков подаде оставка, а начело на тима застана Анатоли Нанков – човек с голямо минало в ЦСКА и като футболист, и като помощник-треньор на Стойчо Младенов. Той успя да стабилизира отбора от Северозападна България, който вече не изглежда като аутсайдер.

Левски влезе в много силна серия в последно време и отвори аванс на върха на класирането. Наред е визита на Арда.

Домакините криволичат. Хората на Александър Тунчев не могат да се доближат до това ниво, което показваха през миналия сезон, но в това няма нещо кой-знае колко неочаквано. Сега ще е интересно дали тимът може да препъне лидера в подреждането.

Левски играе силно, но навън понякога среща затруднения.

Лудогорец в момента се намира в сериозна криза и неслучайно се раздели с наставника Руи Мота преди дни. Следва визита на коварния тим на Черно море.

Първата работа на наставника Тодор Живондов, който временно пое отбора, ще трябва да бъде затягането на редиците в отбрана. Лудогорец пусна пет гола в Бистрица, а след това и два срещу втородивизионния Черноморец в Несебър, което определено не е добър атестат. Срещу Черно море подобни неща не може да се повторят.

"Моряците" на свой ред не са в блестяща форма напоследък и надали ще имат сили да бъдат толкова остри в завършващата фаза.