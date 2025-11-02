БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА и Левски търсят задължителни победи преди Вечното дерби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

В другия мач от кръга днес Лудогорец гостува на Черно море.

Арда Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

С три мача в неделя, 2 ноември, продължава 14-ият кръг в Първа лига. От 12:45 часа ЦСКА посреща Монтана. От 15:15 е двубоят Арда - Левски, а в 17:45 Черно море е домакин на шампиона Лудогорец.

"Червените" ще преследват четвърта поредна победа във всички турнири срещу един от новаците в първенството, с която да влязат още по-уверено в предстоящото Вечно дерби.

Кевин Додай, Иван Турицов и Улаус Скаршем бяха липсващите в състава на Христо Янев за 1/16-финалния двубой за Купата на България. "Армейците" не впечатлиха срещу втородивизионния Севлиево, но продължиха напред, а всяка една победна крачка носи самочувствие. Трите точки срещу Монтана в неделя изглеждат повече от задължителни. Преди кръга ЦСКА е седми с 16 точки, на седем разстояние от четвъртия Лудогорец, но и с мач повече.

Монтана изглеждаше като сигурен изпадащ във Втора лига. След 4 кръга Танчо Калпаков подаде оставка, а начело на тима застана Анатоли Нанков – човек с голямо минало в ЦСКА и като футболист, и като помощник-треньор на Стойчо Младенов. Той успя да стабилизира отбора от Северозападна България, който вече не изглежда като аутсайдер.

Левски влезе в много силна серия в последно време и отвори аванс на върха на класирането. Наред е визита на Арда.

Домакините криволичат. Хората на Александър Тунчев не могат да се доближат до това ниво, което показваха през миналия сезон, но в това няма нещо кой-знае колко неочаквано. Сега ще е интересно дали тимът може да препъне лидера в подреждането.

Левски играе силно, но навън понякога среща затруднения.

Лудогорец в момента се намира в сериозна криза и неслучайно се раздели с наставника Руи Мота преди дни. Следва визита на коварния тим на Черно море.

Първата работа на наставника Тодор Живондов, който временно пое отбора, ще трябва да бъде затягането на редиците в отбрана. Лудогорец пусна пет гола в Бистрица, а след това и два срещу втородивизионния Черноморец в Несебър, което определено не е добър атестат. Срещу Черно море подобни неща не може да се повторят.

"Моряците" на свой ред не са в блестяща форма напоследък и надали ще имат сили да бъдат толкова остри в завършващата фаза.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА София #ПФК Лудогорец #ПФК Черно море #ПФК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Български футбол

Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Тодор Живондов: Разочарован съм, резултатът не ми допада Тодор Живондов: Разочарован съм, резултатът не ми допада
Чете се за: 01:55 мин.
Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: Черно море - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Александър Тунчев: Получихме нелепи голове, има затормозяване при нас Александър Тунчев: Получихме нелепи голове, има затормозяване при нас
Чете се за: 01:02 мин.
Хулио Веласкес: ЦСКА е добър отбор с качествени футболисти Хулио Веласкес: ЦСКА е добър отбор с качествени футболисти
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ