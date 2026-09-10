ЦСКА обжалва наказанието на Макс Ебонг след червения картон срещу Левски

СКА ще обжалва наказанието от три срещи, наложено на полузащитника Макс Ебонг от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след финала за Суперкупата срещу Левски.

Беларуският национал беше един от двамата футболисти, получили директен червен картон в заключителните минути на дербито, което „червените“ спечелиха с 4:2.

Около 80-ата минута напрежението между играчите на двата отбора се покачи и се стигна до сериозно спречкване. В хода на разправията Ебонг удари Хуан Переа, а главният съдия Геро Писков му показа директен червен картон.

Впоследствие Дисциплинарната комисия санкционира халфа на ЦСКА за три срещи и с глоба от 410 евро. Наказанието е наложено по чл. 22, ал. 2, буква "Г“ от Дисциплинарния правилник за удар или опит за удар на противников състезател.

При запазване на санкцията Ебонг няма да бъде на разположение на ЦСКА за предстоящите шампионатни срещи срещу Арда Кърджали, Локомотив София и Локомотив Пловдив.

От "Българска армия“ обаче не са съгласни с размера на наказанието и ще обжалват решението с надеждата санкцията на беларуския национал да бъде намалена.

При същия инцидент капитанът на Левски Кристиан Димитров също беше отстранен, като неговото наказание е за една среща.