ЦСКА след инцидента с Виктор Игнатов: Вандалщината няма цвят, настояваме за сурови наказания

Ръководството на ЦСКА излезе с остра позиция след инцидента с пресаташето на клуба Виктор Игнатов по време на финала за Суперкупата на България срещу Левски. "Червените“ категорично осъдиха проявите на агресия и обявиха, че ще настояват за персонална отговорност и строги санкции срещу извършителя.

След края на двубоя, спечелен от ЦСКА с 4:2, стъклена бутилка, хвърлена от Сектор "А“ на Националния стадион "Васил Левски“, удари в главата Виктор Игнатов. От ЦСКА подчертаха, че служителят им е бил сред официалните служебни лица за срещата и единствено по щастлива случайност инцидентът не е довел до значително по-тежки последствия.

"Вчерашният финал за Суперкупата на България постави за пореден път болезнените въпроси за вандалщината, низките страсти, непристойното поведение и неконтролируемата агресия по българските стадиони“, заявиха от ЦСКА.

От клуба допълниха, че от централния сектор са били хвърлени още бутилки, запалки и други опасни предмети, а паралелно с това е имало опити за навлизане на пистата, както и заплахи и обиди към представители на "червените“.

ЦСКА обяви, че извършителят, хвърлил бутилката по Игнатов, вече е идентифициран чрез охранителните камери на стадиона и клубът ще настоява той да понесе персонална отговорност.

"Категорични сме, че подобни вандалски прояви няма как да бъдат оставени без последствия! Освен че ще сигнализираме дисциплинарните органи на администриращия футболен орган, ще изискаме и персонална отговорност от извършителя“, се казва още в позицията.

По-рано Дисциплинарната комисия към БФС наложи серия от санкции на Левски за поведението на привържениците по време на финала. Общият размер на имуществените санкции за "сините“ е 6335 евро, а клубът трябва да възстанови и нанесените щети на Националния стадион "Васил Левски“.

Най-тежкото наказание е свързано именно с хвърлен предмет с последствие. Левски е санкциониран с лишаване от домакинство за една среща, като наказанието е заменено с частично затваряне на стадион "Георги Аспарухов“ – Сектор „А“.

Следващото домакинство на "сините“ по програма е срещу Лудогорец на 20 септември. Ако двубоят бъде отложен, следващият мач на Левски като домакин е срещу ЦСКА, което би означавало санкцията със затварянето на Сектор

"А“ да бъде изтърпяна именно в дербито между двата столични съперника.

В позицията си ЦСКА подчерта още, че агресията по стадионите не трябва да бъде разглеждана през клубната принадлежност.

"Вандалщината няма цвят - тя е бич за всички, които обичат футбола и спорта. Отблъсква децата и семействата, руши цивилизованите устои на обществото“, заявиха "червените“.

От ЦСКА припомниха и въведената система за фен регистрация на обновения стадион „Българска армия“, която според клуба ще позволява бързо идентифициране на нарушителите и предприемане на санкции спрямо клубните правила и законовите разпоредби.

В заключение „червените“ призоваха БФС, БПФЛ и държавните институции да предприемат по-сериозни действия срещу футболното хулиганство.