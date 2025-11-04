Цветомир Найденов обвини двама съдии в манипулиране на резултати от футболни мачове

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, обвини двамата съдии Георги Стоянов и Станимир Тренчев, че манипулират резултати от футболни мачове. Бизнесменът негодува след нулевото реми между "червените" и Ботев Враца в срещата от 14-тия кръг на Първа лига.

Изглежда, че Найденов отправи и реторичен въпрос в свой стил за това дали Стоянов и Тренчев имат "сметки при букмейкърите".