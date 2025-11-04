БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Цветомир Найденов обвини двама съдии в манипулиране на резултати от футболни мачове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 не остана доволен от съдийството в мача с Ботев Враца.

бизнесменът цветомир найденов разказа съвместната дейност семейство васил божков
Снимка: БТА
Слушай новината

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, обвини двамата съдии Георги Стоянов и Станимир Тренчев, че манипулират резултати от футболни мачове. Бизнесменът негодува след нулевото реми между "червените" и Ботев Враца в срещата от 14-тия кръг на Първа лига.

Изглежда, че Найденов отправи и реторичен въпрос в свой стил за това дали Стоянов и Тренчев имат "сметки при букмейкърите".

"Гнусните корумпета Георги Стоянов и Станимир Тренчев манипулират резултати от футболни мачове! Доказано! Преди няколко седмици корумпето Тренчев зачете гол отбелязан след асистенция с две ръце… вчера не даде чиста дузпа срещу Русев. Георги Стоянов е футболен съдия от Царството на корумпетата, а.к.а. Пловдивската съдийска колегия … с методически ръководител Георги Кабаков - Нотариуса!

Имате ли сметки при букмейкърите, а корумпета? Качвам и две видеа, за да се посмеем с тези идиоти ….", написа Найдеденов в социалните мрежи и прекачи обещаните видеа.

Свързани статии:

Ботев Враца спъна ЦСКА 1948 след геройски изяви на Димитър Евтимов
Ботев Враца спъна ЦСКА 1948 след геройски изяви на Димитър Евтимов
"Червените" отнесоха сериозен удар по амбициите си за титлата.
Чете се за: 02:27 мин.
#Цветомир Найденов #ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
2
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
3
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
4
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
5
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
6
Българските евромонети - къде и как се секат?

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
5
Напусна ни Иван Тенев
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Футбол

Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение
Чете се за: 02:02 мин.
Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген
Чете се за: 02:50 мин.
4 от 4 и нова суха мрежа за Арсенал в Шампионската лига 4 от 4 и нова суха мрежа за Арсенал в Шампионската лига
Чете се за: 03:30 мин.
Наполи и Айнтрахт Франкфурт поделиха точките след нулево равенство в Неапол Наполи и Айнтрахт Франкфурт поделиха точките след нулево равенство в Неапол
Чете се за: 01:02 мин.
Христо Стоичков поздрави Дезире Дуе за наградата "Golden boy" Христо Стоичков поздрави Дезире Дуе за наградата "Golden boy"
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Затвориха летището в Брюксел заради дрон Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ