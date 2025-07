Да се завърнеш у дома: Оливие Жиру разкри защо е избрал да играе за Лил

Оливие Жиру се завърна в Лига 1 след тринадесетгодишно отсъствие.

Французинът е все същият на 38 години - с ослепителната си усмивка и безупречното си поведение пред камерата бившият нападател на „сините“ говори пред медиите при пристигането си в Лил. Рутина, с която е свикнал, след като игра за девет различни клуба от началото на кариерата си в Южна Франция.

"Познавам тази роля - да бъда до по-младите играчи, на терена, на тренировките, на пейката, в ежедневието", каза Жиру.

Спокоен, усмихнат и с чувства за хумор, световният шампион от 2018 г. многократно е подчертавал желанието си да завърши кариерата си във Франция.

На 38 години бившият играч на Монпелие, който спечели френското първенство през 2012 г., не се чувстваше комфортно след година в Калифорния. Отвъд океана той отбеляза само пет гола в 37 мача за Лос Анджелис.

И така, без много колебание, той приема предложението на Оливие Летанг. Това е третият път, когато президентът на Лил се опитва да примами неуморния нападател в мрежата си.

Преди две седмици се стигна до желания трансфер. Какво промени нещата?

Жиру подписа едногодишен договор, засега.

Французинът ще се присъедини към отбора след 10 дни, време, което е получил от треньора Брюно Женезио, за да може голямото му семейство да се прибере от САЩ. Жиру има четири деца.

„Конкуренцията винаги ме тласкаше напред през цялата ми кариера. Имам нужда от това. Имаш нужда от няколко нападатели с различни характеристики в един отбор“, отбеляза той.

️ O.Giroud : "Il y a eu un premier contact il y a 2 semaines, et j’ai tout de suite été séduit. J’aurais pu choisir la facilité, mais j’ai décidé de revenir en France et j’en suis très heureux et très excité." pic.twitter.com/EF1P1ZNjXO