Дамян Илиев се нареди сред най-добрите 15 в света на шампионата по спортна стрелба в Германия

Дамян Илиев записа престижно класиране на световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в Зул, Германия, след като завърши на 15-о място в дисциплината 50 метра пистолет.

Българският национал постигна резултат от 532 точки в квалификациите, което му осигури място сред 15-те най-добри състезатели в света в дисциплината и затвърди доброто представяне на родните стрелци на шампионата.

Състезанието на 50 метра пистолет беше последната дисциплина от програмата на първенството, с която приключи и участието на българския национален отбор в германския град.

Тимът ни се завръща в България в петък сутрин с полет от Мюнхен, с което официално ще бъде сложен край на българското участие на Световното първенство за юноши и девойки в Германия.