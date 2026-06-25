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Дамян Илиев се нареди сред най-добрите 15 в света на шампионата по спортна стрелба в Германия

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Спорт
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Българският състезател завърши на 15-о място в дисциплината 50 метра пистолет на световното първенство за юноши и девойки в Зул

Дамян Илиев се нареди сред най-добрите 15 в света на шампионата по спортна стрелба в Германия
Снимка: БТА
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Дамян Илиев записа престижно класиране на световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в Зул, Германия, след като завърши на 15-о място в дисциплината 50 метра пистолет.

Българският национал постигна резултат от 532 точки в квалификациите, което му осигури място сред 15-те най-добри състезатели в света в дисциплината и затвърди доброто представяне на родните стрелци на шампионата.

Състезанието на 50 метра пистолет беше последната дисциплина от програмата на първенството, с която приключи и участието на българския национален отбор в германския град.

Тимът ни се завръща в България в петък сутрин с полет от Мюнхен, с което официално ще бъде сложен край на българското участие на Световното първенство за юноши и девойки в Германия.

#световно първенство по спортна стрелба в Зул #Дамян Илиев

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