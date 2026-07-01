Дан Еванс се сбогува с тениса на кортовете на Уимбълдън

Британският тенисист Дан Еванс официално сложи край на професионалната си кариера след загуба в първия кръг на турнира на двойки на Уимбълдън. Заедно със сънародника си Хенри Сърл той отстъпи пред поставените под №9 Юго Нис (Мароко) и Едуар Роже-Васлен (Франция) с 2:6, 4:6 за 67 минути игра.

Thank you, Evo



Dan Evans’ career comes to an end at @Wimbledon, what a ride it’s been. pic.twitter.com/wbEkYDXoUz — LTA (@the_LTA) July 1, 2026

36-годишният Еванс още на 11 юни обяви, че домашният турнир от Големия шлем ще бъде последното състезание в кариерата му. Краят обаче не се разви така, както британецът вероятно е очаквал. Той не получи „уайлд кард“ за турнира на сингъл нито в Куинс, нито на Уимбълдън, а единствената му възможност да се появи пред родната публика беше в надпреварата на двойки.

След последната точка Еванс поздрави зрителите с аплодисменти, а впоследствие не скри емоциите си.

"Беше невероятно. Понякога приемаш този турнир за даденост, когато си в разгара на кариерата си и се опитваш да ставаш все по-добър. Тази седмица наистина се насладих на атмосферата, на другите британски тенисисти и на приятелите си“, каза той.

Бившият №21 в световната ранглиста призна, че раздялата с професионалния тенис е емоционален момент.