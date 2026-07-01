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Дан Еванс се сбогува с тениса на кортовете на Уимбълдън

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Спорт
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Бившият №21 в света приключи професионалната си кариера след поражение в турнира на двойки и изпрати емоционално послание към феновете

Дан Еванс се сбогува с тениса на кортовете на Уимбълдън
Снимка: БГНЕС
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Британският тенисист Дан Еванс официално сложи край на професионалната си кариера след загуба в първия кръг на турнира на двойки на Уимбълдън. Заедно със сънародника си Хенри Сърл той отстъпи пред поставените под №9 Юго Нис (Мароко) и Едуар Роже-Васлен (Франция) с 2:6, 4:6 за 67 минути игра.

36-годишният Еванс още на 11 юни обяви, че домашният турнир от Големия шлем ще бъде последното състезание в кариерата му. Краят обаче не се разви така, както британецът вероятно е очаквал. Той не получи „уайлд кард“ за турнира на сингъл нито в Куинс, нито на Уимбълдън, а единствената му възможност да се появи пред родната публика беше в надпреварата на двойки.

След последната точка Еванс поздрави зрителите с аплодисменти, а впоследствие не скри емоциите си.

"Беше невероятно. Понякога приемаш този турнир за даденост, когато си в разгара на кариерата си и се опитваш да ставаш все по-добър. Тази седмица наистина се насладих на атмосферата, на другите британски тенисисти и на приятелите си“, каза той.

Бившият №21 в световната ранглиста призна, че раздялата с професионалния тенис е емоционален момент.

"Добре съм, просто е емоционално. Мисля за семейството си. Това беше мечта, която сбъднах. Израснах, гледайки Уимбълдън след училище, а аз бях сред късметлиите, които имаха възможността да играят тук. В крайна сметка всичко си заслужаваше. Наслаждавах се на всяка минута на тези кортове“, заяви Еванс.

#Уимбълдън 2026 #Дан Еванс

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