Дани Карвахал страда от контузия в дясното коляно

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Капитанът на Реал Мадрид ще се подложи на артроскопия.

Даниел Карвахал
Снимка: БТА
Капитанът на Реал Мадрид Дани Карвахал ще се подложи на артроскопия на дясното коляно.

33-годишният бранител се подложи на тестове в понеделник, след като почувства болки при влизането си в игра в 72-ата минута на дербито в Ла Лига срещу Барселона, спечелено с 2:1 ден по-рано.

“След проведени изследвания на крака на нашия капитан Дани Карвахал от медицинските служби на Реал Мадрид, му е поставена диагноза разхлабена става в дясното коляно. На Карвахал ще му бъде направена артроскопия“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Артроскопията е вид "минимално инвазивна хирургия за проверка или възстановяване на ставите“. Често оперативната намеса е със съвсем лек пробив в тъканта, а завръщането на терена става сравнително бързо.

Участието на Карвахал в "Ел Класико" беше първото му след контузия на прасеца, получена при загубата на „белите“ с 5:2 от градския съперник Атлетико Мадрид на 27 септември, а преди това игра и за националния тим на Испания при успеха над България с 3:0 в световна квалификация в София.

Реал М прекъсна каръка срещу Барселона и спечели първото Ел Класико за сезона
Реал М прекъсна каръка срещу Барселона и спечели първото Ел Класико за сезона
Кралския клуб дръпна на големия си съперник с 5 точки в класирането.
Чете се за: 02:32 мин.
