Дания изкова важна победа над Гърция в световните квалификации

Спорт
Дания и Шотландия имат по четири точки след първите два мача и заемат съответно първата и втората позиция в група С.

Снимка: БГНЕС
Дания постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Гърция по пътя към Мондиал 2026.

Микел Дамсгор откри резултата в 32-ата минута. Андреас Кристенсен удвои в 62-ата минута след индивидуален пробив, а Расмус Хойлунд се разписа малко преди края, след като прати топката в опразнената врата, след като тя се удари в гредата.

Датчаните и Шотландия са съответно на първата и втората позиция в група С, като имат по четири точки след първите два мача. Двата отбора направиха нулево равенство в двубоя помежду си преди няколко дни. Във другия мач от втория кръг, шотландците спечелиха гостуването си на Беларус с 0:2. Гърция е на третата позиця с 3 точки.

