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Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора , Репортер: Даниела Димитрова
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Чете се за: 05:27 мин.
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Държавният бюджет за тази година е готов и утре ще бъде обявен. Това каза финансовият министър Гълъб Донев. Според изнесените предварителни указания в него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. От догодина минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула.

През следващите две години минималната работна заплата да остане 620 евро, сочи предварителна информация.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Има съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет, така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено. Ще вървят преговори със социалните партньори, така че виждате тристранката. Благодаря ви, нищо не коментирам повече."

Любослав Костов, КНСБ: "Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за три години напред, може да е чисто административно, предстои да видим в бюджета утре."

Мария Минчева, БСК: "Няма механизъм, който да е набрал политическа подкрепа и да е подкрепен от синдикатите, най-разумно е да има спиране на този механизъм и спиране на автоматичното нарастване."

Премиерът Радев даде повече яснота.

Румен Радев, министър-председател: "Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато започне разглеждането на бюджет 2027, през август, на среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата."

Според синдикатите обаче, ако бъде замразена заплатата, това би означавало реално намаление заради натрупаната инфлация и работещия в момента механизъм.

Йоана Димитрова от Русе е хигиенистка. Получава минимална работна заплата, с която едва покрива разходите си. Затова очаква увеличение.

Йоана Димитрова: "Смятам, че е крайно недостатъчно и ако дадем на някои от народните представители тази сума пари с едно дете, смятам, че няма да може да се оправи, дори и другият родител да работи."

Даниела Дацева: "Минималната заплата, ако си със семейство и поддържаш дом и разходи, със сигурност за нищо няма да стига. Според мен няма как да се случат по този начин нещата, защото всеки иска по някакъв начин да си изкарва прехраната и да се справя с живота, а с тази минимална заплата със сигурност няма как да стане."

Тристранният съвет обсъди и идеите на "Демократична България" – държавните служители да плащат част от осигуровките си поетапно.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Впрочем това са предложения, които Тристранният съвет ще обсъжда отново. Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи."

Според неофициална информация правителството ще предложи 20% от осигуровките още от август да бъдат плащани от държавните служители. Изключение обаче ще се допуска за МВР и отбраната. "Демократична България" предлагаше процентът да бъде 2.

Мартин Димитров, ДБ: "Сектор „Сигурност“ не може да бъде изваждан пред скоба от реформата. Става дума за МВР, което получи най-голямото увеличение на заплатите миналата година. Това създаде силно чувство за несправедливост и ако има реформа, те задължително трябва да участват в нея."

От бизнеса подкрепят държавните служители да плащат осигуровки както в частния бизнес, но след направена реформа.

Мария Минчева, БСК: "Ако се компенсира, ще се увеличи размерът на осигурителния доход, което ще доведе впоследствие до по-висок размер на обезщетенията, по-висок размер на пенсиите, по-високи разходи евентуално, така че трябва да се огледа много внимателно в цялост тази идея."

Синдикатите настояват за компенсации и за връщане на прослуженото време на държавните служители.

Любослав Костов, КНСБ: "Ако има компенсация, трябва да се вдигат заплатите на хората двуцифрено. Колко точно – не знам, трябва да сметнем, но утре ще излезе бюджетът и ще имаме повече яснота."

#държавни служители #осигуровки #Държавен бюджет #минимална работна заплата #новини в Метрото

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