ДАЗД: Видеонаблюдение в помещенията за почивка и лична хигиена на учениците е недопустимо

Недопустимо е извършването на видеонаблюдение в помещения за сън, в санитарните помещения, в помещенията за почивка и лична хигиена на децата и учениците, тъй като ги лишава от правото им на уединение и запазване на личното им достойнство и е нарушение на правото на неприкосновеност на личността. Това се посочва в становище на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) относно видеонаблюдението в образователни институции.

За гарантиране на безопасността на децата и учениците често прилагана практика в страната е въвеждането на видеонаблюдение в класните стаи, общите помещения и дворно пространство на училищата, в помещенията за занимания и игри, както и общи помещения и дворно пространство на детските заведения, припомнят от Агенцията.

При всички случаи решението за въвеждане и използване на видеонаблюдение трябва да се ръководи от принципа за защита на най-добрия интерес на детето, като се търси баланс между сигурността и правото на личен живот. Особено внимание следва да се отдели на факта, че децата са уязвима категория субекти на данни и се ползват с повишена закрила, допълват от институцията

Припомня се становище на Комисията за защита на личните данни от 30 април 2018 г., в което е записано, че е допустимо извършването на видеонаблюдение единствено в общите помещения и дворните пространства, за да се гарантира безопасността на децата и учениците при игри, занимания и в свободното им време.

При наличие на видеонаблюдение, следва образователната институция да е поискала и получила съгласие от законните представители на децата, че такова може да се осъществи с оглед гарантиране на правото им, записани в Конституцията на България, припомнят от ДАЗД.

Достъп до видеонаблюдението следва да имат само длъжности лица от образователните институции, изрично определени от директора. Администраторите на лични данни са задължени да уведомят родителите/настойниците на децата и малолетните ученици, както и непълнолетните ученици чрез информационни табели, поставени на видно място, за използването на технически средства за видеонаблюдение и контрол.

Трябва да има разписани правила за извършване на видеонаблюдение, видеозаснемане и аудиозаписване в съответната образователната институция. В тях трябва да се посочат местата за видеонаблюдение, кой и как извършва контрол на видеонаблюдението, кой и как извършва контрол на записите, срок за съхранение, лица и органи, които имат достъп до видеозаснемането, ограничаване на дистанционния достъп това наблюдение. Правилата е нужно да се сведат до знанието на всички служители и родителите или законните представители на децата, допълват от Агенцията за закрила на детето.

Видеозаписи се предоставят единствено при поискване от полиция, прокуратура и други контролни органи при данни за накърняване на права на дете или за престъпление, пише още в становището.

При изпълнение на контролните си правомощия в образователни институции ДАЗД изисква и проверява за налични вътрешни правила за видеонаблюдението, като при липса на такива, за гарантиране на сигурността на децата и учениците, дава задължителни предписания за въвеждането им.