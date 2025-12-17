БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ДАЗД: Видеонаблюдение в помещенията за почивка и лична хигиена на учениците е недопустимо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази
недопустимо видеонаблюдение помещенията почивка лична хигиена учениците заявиха агенцията закрила детето
Слушай новината

Недопустимо е извършването на видеонаблюдение в помещения за сън, в санитарните помещения, в помещенията за почивка и лична хигиена на децата и учениците, тъй като ги лишава от правото им на уединение и запазване на личното им достойнство и е нарушение на правото на неприкосновеност на личността. Това се посочва в становище на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) относно видеонаблюдението в образователни институции.

За гарантиране на безопасността на децата и учениците често прилагана практика в страната е въвеждането на видеонаблюдение в класните стаи, общите помещения и дворно пространство на училищата, в помещенията за занимания и игри, както и общи помещения и дворно пространство на детските заведения, припомнят от Агенцията.

При всички случаи решението за въвеждане и използване на видеонаблюдение трябва да се ръководи от принципа за защита на най-добрия интерес на детето, като се търси баланс между сигурността и правото на личен живот. Особено внимание следва да се отдели на факта, че децата са уязвима категория субекти на данни и се ползват с повишена закрила, допълват от институцията

Припомня се становище на Комисията за защита на личните данни от 30 април 2018 г., в което е записано, че е допустимо извършването на видеонаблюдение единствено в общите помещения и дворните пространства, за да се гарантира безопасността на децата и учениците при игри, занимания и в свободното им време.

При наличие на видеонаблюдение, следва образователната институция да е поискала и получила съгласие от законните представители на децата, че такова може да се осъществи с оглед гарантиране на правото им, записани в Конституцията на България, припомнят от ДАЗД.

Достъп до видеонаблюдението следва да имат само длъжности лица от образователните институции, изрично определени от директора. Администраторите на лични данни са задължени да уведомят родителите/настойниците на децата и малолетните ученици, както и непълнолетните ученици чрез информационни табели, поставени на видно място, за използването на технически средства за видеонаблюдение и контрол.

Трябва да има разписани правила за извършване на видеонаблюдение, видеозаснемане и аудиозаписване в съответната образователната институция. В тях трябва да се посочат местата за видеонаблюдение, кой и как извършва контрол на видеонаблюдението, кой и как извършва контрол на записите, срок за съхранение, лица и органи, които имат достъп до видеозаснемането, ограничаване на дистанционния достъп това наблюдение. Правилата е нужно да се сведат до знанието на всички служители и родителите или законните представители на децата, допълват от Агенцията за закрила на детето.

Видеозаписи се предоставят единствено при поискване от полиция, прокуратура и други контролни органи при данни за накърняване на права на дете или за престъпление, пише още в становището.

При изпълнение на контролните си правомощия в образователни институции ДАЗД изисква и проверява за налични вътрешни правила за видеонаблюдението, като при липса на такива, за гарантиране на сигурността на децата и учениците, дава задължителни предписания за въвеждането им.

#камери в училище #ДАЗД

Последвайте ни

ТОП 24

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
2
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
3
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
5
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
6
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Общество

Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Меденки и писма: Как украински ученици подкрепят военните на страната си Меденки и писма: Как украински ученици подкрепят военните на страната си
Чете се за: 01:45 мин.
Студенти, участвали в антиправителствените протести, създадоха инициатива "СТОП" Студенти, участвали в антиправителствените протести, създадоха инициатива "СТОП"
Чете се за: 02:45 мин.
Двойно са поскъпнали шивашките, обущарските и ключарските услуги през последната година Двойно са поскъпнали шивашките, обущарските и ключарските услуги през последната година
Чете се за: 03:22 мин.
Цените на храните: Най-голямо е поскъпването при краставиците, пилешкото месо и хляба Цените на храните: Най-голямо е поскъпването при краставиците, пилешкото месо и хляба
Чете се за: 02:42 мин.
Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски Българка покори Южния полюс след 110 километра преход със ски
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал камерите, вчера разбрах
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР) Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР)
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Нов филм на БНТ: Започнаха снимките на "Коледни агенти"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ