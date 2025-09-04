БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Де ла Фуенте вероятно ще заложи на най-големите си звезди срещу България

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Това ще предизвика огромно въодушевление сред феновете на пълния Национален стадион „Васил Левски“, но ще създаде и огромни проблеми за селекцията на България. 

Христо Стоичков - Де ла Фуенте
Снимка: Facebook / Христо Стоичков
Испанската преса поглежда към София в четвъртък, когато европейският шампион стартира пътя си към световното в САЩ през 2026 г. с гостуване на България.

Какво да очакваме от двубоя България - Испания

Журналистите информират, че селекционерът Луис де ла Фуенте мисли да не дава почивка на звездите си и да излезе с повечето типични титуляри. Това ще предизвика огромно въодушевление сред феновете на пълния Национален стадион „Васил Левски“, но ще създаде и огромни проблеми за селекцията на България.

На вратата ще застане Унай Симон, а пред него се очаква да играят легендата на Реал Мадрид Дани Карвахал, Дийн Хаусен, Пау Кубарси и Марк Кукурея.

В средата на терена се счита, че най-вероятно титуляри ще са носителят на Златната топка Родри, Микел Мерино и Педри. Не е изключено Мартин Субименди да замени Мерино или Родри. Припомняме ви, че футболистът на Манчестър Сити и Дани Карвахал правят завръщането си в селекцията след лекуване на дълготрайни контузии.

В предни позиции феновете очакват с нетърпение Ламин Ямал и Нико Уилямс с Алваро Мората начело на атаката.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!

