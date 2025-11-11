Де Лаурентис определи напускането на Конте като "измислица"

Собственикът на италианския футболен клуб Наполи Аурелио Де Лаурентис отхвърли спекулациите, че позицията на старши треньора Антонио Конте е несигурна, пише агенция Ройтерс. "Небесносините" са без победа в последните си три мача във всички турнири и за последно отстъпиха на Болоня с 0:2.

Италианската преса пише в последните дни, че бъдещето на Конте не е гарантирано, но Де Лаурентис отрече за това с официално изявление на клубния уебсайт.

"Прочетох последните измислици за Конте в мрежата. Обичам социалните медии, защото са бърз и модерен начин за споделяне на мнение, но не всичко написано отговаря на реалността и не всичко заслужава да бъде публикувано. С Конте имаме специални отношения", заяви той.

"Обръщам се към феновете, които четат тези измислици - гордея се, че човек като Антонио Конте е до мен и до футболистите. Той влага всяка капка енергия в работата си и е напълно отдаден. Това е най-добрата гаранция, която можеш да дадеш на клуба и на фенове като нашите", пише още собственикът на Наполи.