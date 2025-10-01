БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

Дефицитът достигна до 5,2 млрд. лв. към края на август

Цветелина Катанска
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министерството на финансите очаква да бъде намален общия недостиг на средства с парите по ПВУ

министерство финансите бюджетът 2024 завърши дефицит
Бюджетният дефицит към края на август достига до 5,2 млрд. лева или 2,4% от БВП на страната. Заложеният в закона за държавния бюджет максимален дефицит е 3 на сто или 6,4 млрд. лева за цялата година. От министерството на финансите се надяват дефицитът да намалее след като България получи второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Според изнесените данни от министерството на финансите изостава както събирането на приходите, така и разходването на средства. Все пак обаче събраните приходи към края на август са с 13,3% повече отколкото година по-рано. При разходите увеличението е над 20 на сто.

Общият размер на приходите е 52,6 млрд. лева. За ръста на приходите най-голям принос имат данъчните постъпления, които се увеличават с 14,9%.

"Късното приемане на закона за държавния бюджет за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през оставащите месеци до края на годината", обясняват от министерството на финансите.

Разходите към края на август достигат до 57,8 млрд. лева, за сравнение година по-рано те са били с над 9 млрд. по-малко.

"Следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена транзакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на август 2025 г. нарастват с 8 504,4 млн. лв. (17,2 %)", обясняват от финансовото министерство.

Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и
при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Размерът на фискалният резерв към края на август е 19,5 млрд. лева.

Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Разходите по бюджета на ДОО към август нарастват с 1,8 млрд. лв. Разходите по бюджета на ДОО към август нарастват с 1,8 млрд. лв.
Чете се за: 02:10 мин.
Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва" Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва"
Чете се за: 00:57 мин.
Защо младите затъват в дългове? Защо младите затъват в дългове?
Чете се за: 03:12 мин.
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо 100% от борсата до магазина Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо 100% от борсата до магазина
Чете се за: 03:07 мин.
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Чете се за: 02:47 мин.

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
Чете се за: 01:52 мин.
Криминално
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони,...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
