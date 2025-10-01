Дефицитът достигна до 5,2 млрд. лв. към края на август

Бюджетният дефицит към края на август достига до 5,2 млрд. лева или 2,4% от БВП на страната. Заложеният в закона за държавния бюджет максимален дефицит е 3 на сто или 6,4 млрд. лева за цялата година. От министерството на финансите се надяват дефицитът да намалее след като България получи второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Според изнесените данни от министерството на финансите изостава както събирането на приходите, така и разходването на средства. Все пак обаче събраните приходи към края на август са с 13,3% повече отколкото година по-рано. При разходите увеличението е над 20 на сто.

Общият размер на приходите е 52,6 млрд. лева. За ръста на приходите най-голям принос имат данъчните постъпления, които се увеличават с 14,9%.

"Късното приемане на закона за държавния бюджет за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през оставащите месеци до края на годината", обясняват от министерството на финансите.

Разходите към края на август достигат до 57,8 млрд. лева, за сравнение година по-рано те са били с над 9 млрд. по-малко.

"Следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена транзакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на август 2025 г. нарастват с 8 504,4 млн. лв. (17,2 %)", обясняват от финансовото министерство. Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите

Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и

при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.



Размерът на фискалният резерв към края на август е 19,5 млрд. лева.