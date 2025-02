Деймиън Лилард изигра най-резултатния си мач през сезона при успеха на Милуоки над Филаделфия

Деймиън Лилард записа най-резултатния си двубой през сезона и помогна на Милуоки Бъкс да победи Филаделфия Севънтисиксърс със 135:127 като домакин в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Гардът отбеляза 43 точки, като добави 7 борби и 8 асистенции, а вкара и 8 тройки за Бъкс, които бяха без голямата си звезда Янис Адетокунбо, който лекува контузия. Още шест баскетболисти на Милуоки завършиха с 10 и повече точки, като Гари Трент-младши се отчете с 23 точки, от които седем тройки.

За Филаделфия най-резултатен бе Тайрийз Макси с 39 точки, а Джоел Ембийд се включи с „дабъл-дабъл“ от 27 точки, 12 борби и 6 асистенции. Герго Ябуселе добави 18 точки, а Пол Джордж – 12 точки, 6 асистенции и 3 откраднати топки.

