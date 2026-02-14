Дейвид Пастор отново на линия за ЦСКА преди дербито в Бистрица

Дейвид Пастор се завърна в състава на ЦСКА за днешното гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица. Срещата от 21-ия кръг на Първа лига започва в 14:45 часа на стадион "Витоша“.

Десният бек пропусна двубоя за Купата на България срещу същия съперник по-рано през седмицата, след като бе задържан за шофиране с 2.32 промила алкохол в кръвта. Впоследствие той прекара известно време в ареста, но вече е на разположение на треньорския щаб.

В групата на ЦСКА за мача попадат още Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Алекс Тунчев, Андрей Йорданов, Анхело Мартино, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Улаус Скаршем, Давид Сегер, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Леандро Годой и Йоанис Питас.

"Червените“ излизат срещу втория в класирането ЦСКА 1948 с амбицията да продължат добрата си серия през пролетния дял на първенството.