БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ден втори от срещата на върха в Копенхаген: Ще се обсъждат хибридни атаки, заплаха от руски дронове и миграция

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Ден втори от срещата на върха в Копенхаген: Ще се обсъждат хибридни атаки, заплаха от руски дронове и миграция
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Днес ще се срещнат лидерите на страните от европейската политическа общност в Копенхаген, сред които ще бъде и премиерът Росен Желязков.

Акцент на срещата ще бъде войната в Украйна, сигурността на европейския континент и общоевропейската външна политика. Ще има няколко дискусии на кръгли маси, на които ще се разгледат различни аспекти на сигурността.

Сред тях са традиционните и хибридни заплахи, включително заплахата от руски дронове, икономическата сигурност и миграцията. Вчера лидерите се събраха на неформална среща, на която премиерът Желязков заяви, че България подкрепя създаването на европейска стена срещу дроновете от изток.

#втори ден среща на върха #Копенхаген

Последвайте ни

ТОП 24

Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
1
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
3
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
4
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
5
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
6
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Европа

Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България
Чете се за: 01:35 мин.
Премиерът Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“ Премиерът Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“
Чете се за: 02:52 мин.
Един загинал и един изчезнал след експлозия и пожар в Мюнхен Един загинал и един изчезнал след експлозия и пожар в Мюнхен
Чете се за: 01:40 мин.
Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора
Чете се за: 01:57 мин.
Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаването на тирове през града
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Проливни дъждове: Жълт и оранжев код в почти цялата страна Проливни дъждове: Жълт и оранжев код в почти цялата страна
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Започва големият ремонт на „Топлофикация“ в столичния квартал "Дружба 2" Започва големият ремонт на „Топлофикация“ в столичния квартал "Дружба 2"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Държавите от Г-7 взимат мерки срещу страните, купуващи руски петрол
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Израел прихвана лодки на хуманитарна флотилия, на борда е била...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ