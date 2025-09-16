Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на сингъл на европейското лично до 18 г.

Българките Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за втория кръг на сингъл при девойките на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия.

Поставената под №6 Денчева победи убедително на старта с 6:2, 6:1 Нора Ситфайт (Норвегия), а във втория кръг ще играе срещу Ива Ковачевич (Сърбия).

Седмата в схемата Константинова надделя над Нина Андронику (Кипър) със 7:5, 6:4. За място на осминафиналите Константинова ще се изправи срещу Мария Лаува (Латвия).

Поставените под №2 на двойки при девойките Росица Денчева и Йоана Константинова ще стартират с мач срещу латвийките Аделина Лачинова и Мария Лаува.

Вчера Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите. Поставеният под №13 българин се справи с Юън Дженингс (Ирландия) след 6:2, 7:6(3). Във втория кръг Кисимов ще играе срещу Ян Псота (Чехия).

В турнира на двойки при юношите Димитър Кисимов и Мартин Павлов победиха в първия кръг с 6:4, 6:2 Данла Фолкхаймс и Артурс Жагарс от Латвия, а следващите им съперници ще бъдат вторите поставени румънци Стефан Хайта и Яник Александреску.

Треньор на юношите на първенството е Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.