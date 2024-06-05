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Денис Иванов пред БНТ: Трябваше да стигнем по-далеч (ВИДЕО)

Националът по минифутбол призна, че отборът е имал възможностите да постигне повече на еврошампионата

Денис Иванов
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от БНТ
19:32, 05.06.2024
Чете се за: 00:55 мин.
Български футбол
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Българският национал по минифутбол Денис Иванов обеща, че отборът ще продължи да се развива и да постига успехи, въпреки отпадането от европейското първенство.

"Трикольорите" отпаднаха от турнира на осминафинал. "Лъвовете" отстъпиха на европейския шампион Азербайджан с 1:3.

"За жалост бяха по-добри. Дадохме максимума, но трябваше да дадем повече, заради хората, които ни подкрепят. След изравнителния гол имахме положения. Не мога да кажа, че бяха много, но можеше да отбележим гол. Те си вкараха положенията. Можехме и трябваше да стигнем по-далеч. Обещаваме, че ще продължим да се борим", заяви той след срещата в интервю за БНТ.

Гледайте европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3.

Можете да гледате цялото интервю във видеото.

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