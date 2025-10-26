БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Денвър срази Финикс в НБА

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Втори пореден трипъл-дабъл за Никола Йокич.

Денвър срази Финикс в НБА
Снимка: Denver Nuggets/X
Джамал Мъри отбеляза 23 точки, Никола Йокич записа втория си пореден „трипъл-дабъл“ в началото на сезона на НБА, а Денвър Нъгетс победиха Финикс Сънс със 133:111.

Йокич завърши с 14 точки, 15 асистенции и 14 борби. Девин Букър поведе Сънс с 31 точки, Грейсън Алън вкара 17, а Дилън Брукс добави 15.

Чет Холмгрен преодоля болките в гърба, които почти го спряха да играе, за да направи „дабъл-дабъл“ и да помогне на Оклахома Тъндър да спечели със 117:100 срещу Атланта Хоукс. Холмгрен беше до последно под въпрос преди мача и получи медицинска помощ по време на двубо. Но той игра въпреки дискомфорта, за да отбележи 31 точки и да вземе 11 борби. Шай Гилджъс-Александър вкара 17 от своите 30 точки през третата четвърт.

Никейл Александър-Уокър бе над всички в Атланта със 17 точки. Трей Йънг вкара 15 точки и имаше 10 асистенции.

Джош Гиди реализира 21 точки, петима резерви събраха общо още 58 пункта и Чикаго Булс се наложи със 110:98 над Орландо Меджик.

Куентин Граймс вкара 24 точки от пейката и включително тройка, която да доведе до равенство 15 секунди преди края, за да изведе домакините Филаделфия до успех над Шарлът Хорнетс със 125:121.

Тайрис Макси поведе Фили с 28 точки и 9 асистенции, докато Джоел Ембид добави 20. ЛаМело Бол добави 27 точки, 10 борби и 8 асистенции за Шарлът.

#НБА 2025/2026 # Денвър Нъгетс #Никола Йокич #Финикс Сънс

