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Депутатите ще обсъждат на първо четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет. Това предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица.

С новата уредба се определят компетентните контролни и сертифициращи органи, регламентират се правомощията им и се установява система от санкции. Създават се условия за сертифициране на физическите и юридическите лица, извършващи дейности по монтаж, ремонт, поддръжка, възстановяване или извеждане от експлоатация на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и алтернативи на тези газове, съгласно изискванията на новите регламенти.

Депутатите ще гласуват промени в състава на постоянни комисии, предложени от „Прогресивна България“. Парламентът ще разгледа и законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г. между Република България и Кралство Норвегия, внесен от Министерския съвет.

В дневния ред на Народното събрание е първо четене на законопроект за промени в Закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители, тъй като понастоящем законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Допуска се да полагат труд и по допълнително правоотношение.

Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за защита на потребителите. Те ще обсъдят и законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.

В проекта на дневен ред на парламента е още първо четене на законопроект за промени в Гражданския процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол.

# Народно събрание #заседание #депутати

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