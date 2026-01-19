Десетки гребци се състезаваха в студа на езерото Анси

Десетки гребци се състезаваха с падъл борд на езерото Анси в източна Франция.



Надпреварата се проведе при температури близки до нулата на фона на величествените върхове на френските Алпи. Организаторите споделиха, че са се запалили по идеята, заради тръпката да гребат в толкова студена вода и мисълта, че в никакъв случай не трябва да падат в нея.

Това е единственото зимно падъл борд събитие и възможност за хората да се видят и да гребат заедно.

През зимата в езерото не се движат лодки и гребците могат да се насладят на хобито си на спокойствие.