Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново излизат на протест

Служители на голямото предприятие за дървопреработка във Велико Търново, сочено като основен замърсител на въздуха в града се готвят да излязат на протест днес. Причината е наложената принудителна административна мярка на РИОСВ за спиране на половината от производството на завода.

В края на миналата седмица, след стотици сигнали за влошено качество на въздуха в града, Министерството на околната среда и водите наложи рестриктивната мярка на компанията.

Заводът за дървообработка в града е основен замърсител според местните жители, които многократно са подавали сигнали и жалби.

„Замърсяването на въздуха е от години. Нашият град винаги е имал най-чистия въздух, но с установяването на този завод започнаха огромните проблеми. Не можем сутрин да проветрим, пушеците разнасят миризма на формалдехид и лепила, прахови частици. Много хора вече имат дихателни затруднения и броят на заболяванията нараства“, обясни жителката Ангелинка Кръстева.

Представителите на предприятието твърдят, че производството е безопасно. Мениджърът Петър Дишков уточни, че са нужни 58 дни за безопасно технологично спиране на предприятието.

„Тъй като говорим за високо технологично производство, за продължително спиране е необходимо всички процеси да бъдат извършени безопасно за хората и инсталациите“, каза мениджърът Петър Дишков.

Той увери, че ще бъдат изпълнение предписанията на органите.

По отношение на миризмата, от предприятието допълниха, че тя не е опасна:

„Това е влага, извлечена от дървесината, по технология. Не е вредна. Миризмата, за която говорят жителите, също не е вредна, от дървесината. Ако беше вредна, нямаше да можем да имаме дървени мебели у дома, ао в дървото има вредни вещества.“ „Контролните органи не констатираха превишение на нормите, заложени в комплексното разрешително“, поясни Зорница Кънчева - Миладинова - главен експерт в Отдел “Екология, чистота и озеленяване” в Община Велико Търново.

В предприятието са ангажирани около 300 души, от които 170 работят пряко в производството на ПДЧ материали.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.