200 хиляди лалета дадоха старт на сезона в Нидерландия

Въпреки, че още е зима, Нидерландия даде старт на сезона на лалетата.



Хиляди жители на Амстердам се стекоха на площад Музеумплейн през изминалия уикенд, за да си вземат безплатни лалета. Всеки можеше да вземе по 10 цвята с луковици за засаждане.

Инициативата е ежегодна и се организира от производителите на лалета, които бяха осигурили двеста хиляди цвята. Нидерландия е световният номер едно в производството и износа на лалета.

Миналата година в страната са били произведени над 2 милиона броя рязан цвят.