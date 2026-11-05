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Десетки китове гринди заседнаха на новозеландското крайбрежие

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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десетки китове гринди заседнаха новозеландското крайбрежие
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Десетки китове гринди бяха открити заседнали на плаж на Северния остров на Нова Зеландия, като спасителите се опитват да върнат обратно в морето малкото останали оцелели, съобщиха от Министерството на опазването на околната среда на страната, предаде Ройтерс.

Поне 20 кита са заседнали по крайбрежието на Нгави близо до нос Палисер – най-южната точка на Северния остров, уточниха от ведомството. Оттам съобщиха, че работят съвместно с местното маорско племе иви и група, специализирана в спасяването на заседнали китове. До момента два кита са върнати успешно във водата.

Местни жители твърдят, че до 50 кита са заседнали на крайбрежната ивица през нощта, предаде радио Нова Зеландия. Повечето от тях вече са загинали от раните си, а доброволци се опитват да спасят оцелелите, като ги поливат с кофи с вода и ги покриват с мокри кърпи.

Засядането на китове е сравнително често срещано явление в Нова Зеландия и съседна Австралия поради големите популации от китове гринди, живеещи в дълбоките океански води около двете островни държави. Причината за засядането на китовете остава неизвестна, уточнява Ройтерс.

#нос Палисер #китове гринди #Нова Зеландия

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