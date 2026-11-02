Тропическите убежища спасили крокодилите от съдбата на динозаврите

Учени може да са разгадали как крокодилите са оцелели след астероидния сблъсък, довел до изчезването на динозаврите. Според ново изследване предпочитанието им към топъл климат ги е насочило към тропически убежища, останали годни за живот и след катастрофата, пише „Сайънс дейли“.

Изследователи от Университетския колеж в Лондон установяват, че през почти 250-милионната си еволюционна история крокодилите и древните им роднини са следвали топлия климат, вместо да се приспособяват към широк диапазон от температури. При затопляне те са се разселвали към нови територии, понякога дори до Антарктида, а при застудяване са се оттегляли към тропиците.

Проучването, публикувано в списание Science Advances, обхваща над 7000 фосила и данни за повече от 400 съвременни и изчезнали вида. Учените са използвали и компютърни модели, за да възстановят климата и географията на Земята през последните 245 милиона години.

Резултатите показват, че тропическите и субтропическите райони са останали подходящи за роднините на крокодилите и след астероидния удар, докато условията за оцеляване на много други животински групи, включително динозаврите, са се влошили.

„Астероидът не е направил цялата планета еднакво негостоприемна за всички групи животни“, обяснява водещият автор на изследването д-р Алфио Алесандро Киаренца.

Древните роднини на крокодилите, известни като псевдозухии, са били изключително разнообразна група. Сред тях е имало бронирани растителноядни животни, сухоземни хищници и гиганти с тегло над тон. Един от най-внушителните представители е Sarcosuchus, известен като „суперкрокодил“, достигал до 12 метра дължина. Друг древен хищник – Postosuchus, се е придвижвал както на два, така и на четири крака.

Макар често да са наричани „живи вкаменелости“, крокодилите и техните предци са претърпели значителни промени – от гигантски хищници с размерите на автобус до дребни животни с муцуна, наподобяваща тази на мопс. Въпреки разнообразието им обаче зависимостта от топлия климат е останала изненадващо постоянна, отбелязва Киаренца.

Според проф. Филип Маниън от Университетския колеж в Лондон откритията имат значение и за опазването на съвременните видове. В миналото крокодилите са се справяли с климатичните промени, като са се придвижвали към подходящи местообитания. Днес обаче разширяването на градовете, земеделските площи и пътната инфраструктура ограничава възможностите им за миграция, въпреки повишаването на температурите.