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Тропическите убежища спасили крокодилите от съдбата на динозаврите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Екология
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тропическите убежища спасили крокодилите съдбата динозаврите
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Учени може да са разгадали как крокодилите са оцелели след астероидния сблъсък, довел до изчезването на динозаврите. Според ново изследване предпочитанието им към топъл климат ги е насочило към тропически убежища, останали годни за живот и след катастрофата, пише „Сайънс дейли“.

Изследователи от Университетския колеж в Лондон установяват, че през почти 250-милионната си еволюционна история крокодилите и древните им роднини са следвали топлия климат, вместо да се приспособяват към широк диапазон от температури. При затопляне те са се разселвали към нови територии, понякога дори до Антарктида, а при застудяване са се оттегляли към тропиците.

Проучването, публикувано в списание Science Advances, обхваща над 7000 фосила и данни за повече от 400 съвременни и изчезнали вида. Учените са използвали и компютърни модели, за да възстановят климата и географията на Земята през последните 245 милиона години.

Резултатите показват, че тропическите и субтропическите райони са останали подходящи за роднините на крокодилите и след астероидния удар, докато условията за оцеляване на много други животински групи, включително динозаврите, са се влошили.

„Астероидът не е направил цялата планета еднакво негостоприемна за всички групи животни“, обяснява водещият автор на изследването д-р Алфио Алесандро Киаренца.

Древните роднини на крокодилите, известни като псевдозухии, са били изключително разнообразна група. Сред тях е имало бронирани растителноядни животни, сухоземни хищници и гиганти с тегло над тон. Един от най-внушителните представители е Sarcosuchus, известен като „суперкрокодил“, достигал до 12 метра дължина. Друг древен хищник – Postosuchus, се е придвижвал както на два, така и на четири крака.

Макар често да са наричани „живи вкаменелости“, крокодилите и техните предци са претърпели значителни промени – от гигантски хищници с размерите на автобус до дребни животни с муцуна, наподобяваща тази на мопс. Въпреки разнообразието им обаче зависимостта от топлия климат е останала изненадващо постоянна, отбелязва Киаренца.

Според проф. Филип Маниън от Университетския колеж в Лондон откритията имат значение и за опазването на съвременните видове. В миналото крокодилите са се справяли с климатичните промени, като са се придвижвали към подходящи местообитания. Днес обаче разширяването на градовете, земеделските площи и пътната инфраструктура ограничава възможностите им за миграция, въпреки повишаването на температурите.

#тропически убежища #крокодили #динозаври

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