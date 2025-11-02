Детройт удължи мъката на Далас в специален мач от НБА в Мексико Сити

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общо шест мача се изиграха в Лигата на извънземните тази нощ.

Детройт Пистънс - Далас Маверикс
Снимка: БТА
Слушай новината

Детройт Пистънс (4-2) се наложи със 122:110 срещу Далас Маверикс (2-4) в специален мач от Националната баскетболна асоциация, изигран в Мексико Сити.

"Буталата" надделяха в сблъсък с 16 промени на лидерството благодарение на силната си последна четвърт, в която надстреляха селекцията на Джейсън Кид с 35:17.

В основата на успеха за Детройт бяха Джейлън Дюрен и Кейд Кънингам. Центърът Дюрен избухна за 33 точки - личен рекорд, и 10 борби, докато гардът Кънингам реализира 21 точки и подобри най-доброто си постижение за асистенции с 18.

За Далас Д'Анджело Ръсел вкара 31 точки от пейката, а Купър Флаг се включи с 16 точки, но от слаба ефективност от игра - 3/14.

Индиана Пейсърс (1-5) най-накрая пречупи каръка и постигна първата си победа за сезона при домакинството на Голдън Стейт Уориърс (4-3) със 114:109.

Финалистите от миналия сезон продължават да страдат от редица контузии и макар че изоставаха с 93:104 при оставащи 6:05 минути, успяха със сетни сили да стигнат до обрата срещу Стеф Къри и компания.

Аарън Нийсмит бе най-резултатен за "пешеходците" с 31 точки, Паскал Сиакам се отличи с 27, а Куентон Джаксън излезе на сцената с "дабъл-дабъл" - 25 точки, 12 от които в последната четвърт, и 10 асистенции.

Колективът в Хюстън Рокетс (3-2) започва да се сработва и "ракетите" постигнаха трети последователен успех след пълна доминация при визитата си на Бостън Селтикс (3-4) - 128:101.

Кевин Дюрант наниза 26 точки за три четвърти, а Амен Томпсън (17 точки, 9 борби, 8 завършващи подавания) и Алперен Шенгюн (16 точки, 10 овладени под двата ринга топки, 9 асистенции) бяха на ръба на "трипъл-дабъл".

Бейлър Шейерман бе най-резултатен за "детелините" със 17 от пейката.

Бившият отбор на Александър Везенков Сакраменто Кингс (2-4) постигна изненадваща победа като гост срещу високолетящия Милуоки Бъкс (4-2) със 135:133.

"Кралете" се възстановиха след тежки първи 12 минути, в които инкасираха 47 точки, и показаха по-здрави нерви в заключителните моменти от срещата.

Зак ЛаВин бе най-резултатен с 31 точки, следван от ДеМар ДеРозан с 29, а Денис Шрьодер и Домантас Сабонис вкараха 24, като литовецът добави и 13 борби.

Янис Антетокумпо бе сравнително укротен от защитата на Сакраменто и се отчете с 26 точки и 11 овладени под двата ринга топки. Кайл Кузма пък реализира 22.

Минесота Тимбъруулвс (3-3) спечели първия си мач без звездата Антъни Едуардс този сезон при визитата си на Шарлът Хорнетс (2-4) със 122:105.

Джулиъс Рандъл от едната страна и Майлс Бриджес от другата се отличиха с 30 точки, следвани от Донте ДиВинченцо и ЛаМело Бол с по 18.

Орландо Меджик (3-4) също започва да намира форма и постигна рутинен успех в столицата срещу Вашингтон Уизърдс (1-5) със 125:94.

Звездното дуо Паоло Банкеро и Франц Вагнер бе на обичайното си ниво, като американецът вкара 28 точки и добави 11 борби, а германецът наниза 25.

Кишон Джордж бе най-резултатен за "магьосниците", които загубиха четвърти пореден мач, със 17.

