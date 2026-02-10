БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Девет комплекта медали бяха раздадени в четвъртия състезателен ден на Игрите в Милано/Кортина

Обзор на състезанията от деня.

норвежецът бирк рууд триумфира златния медал слоупстайла ски свободен стил
Снимка: БТА
Слушай новината

Девет комплекта медали бяха разпределени в четвъртия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

В индивидуалния старт на 20 километра в биатлона при мъжете триумфира 26-годишният норвежец Йохан Олав Ботн, а от българските състезатели най-добре се представи Благой Тодев, който зае 22-о място.

В спринтовете класически стил при мъжете и жените триумфираха, съответно норвежецът Йоханес Клаебо и шведката Лин Сван, а българите завършиха извън първите 70.

Германката Юлия Таубиц спечели златния олимпийски медал в женските шейни по единично и добави към колекцията си от отличия единственото значимо, което ѝ липсваше до момента, а Бирк Рууд от Норвегия ликува с титлата в слоупстайла на ски-свободен стил.

Швеция спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за смесени двойки, побеждавайки във финала отбора на САЩ, докато в шортрека домакините от Италия грабнаха златото в смесената щафета.

Благой Тодев се класира на 22-о място в индивидуалния старт по биатлон на 20 км
Благой Тодев се класира на 22-о място в индивидуалния старт по биатлон на 20 км
Останалите четирима българи завършиха извън първите 60.
Чете се за: 03:12 мин.
#Милано/Кортина 2026

Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете в сряда по БНТ 3
Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете в сряда по БНТ 3
Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте в сряда по БНТ 1 и БНТ 3 Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте в сряда по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте Словакия - Финландия от олимпийския турнир по хокей на лед в сряда по БНТ 3 Гледайте Словакия - Финландия от олимпийския турнир по хокей на лед в сряда по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Гледайте кулминацията при танцовите двойки в сряда вечер по БНТ 1 Гледайте кулминацията при танцовите двойки в сряда вечер по БНТ 1
Чете се за: 00:35 мин.
Ариана Фонтана стана първата спортистка с медали на шест Зимни олимпийски игри Ариана Фонтана стана първата спортистка с медали на шест Зимни олимпийски игри
Чете се за: 01:30 мин.
Словения защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок Словения защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок
Чете се за: 02:10 мин.

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица" Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР) Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Защо междуселищните автобуси не са достъпни за хора с увреждания Защо междуселищните автобуси не са достъпни за хора с увреждания
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Дете се оплака, че е нападното - оказа се, че е излъгало за побоя
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Стратегията за отбрана: Превръща ли се ЕС в по-самостоятелна и...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
"Дигитални казина": В Калифорния започна знаково дело...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Украински състезател излезе с каска, изобразяваща лица на загинали...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
