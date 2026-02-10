Девет комплекта медали бяха раздадени в четвъртия състезателен ден на Игрите в Милано/Кортина

Девет комплекта медали бяха разпределени в четвъртия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

В индивидуалния старт на 20 километра в биатлона при мъжете триумфира 26-годишният норвежец Йохан Олав Ботн, а от българските състезатели най-добре се представи Благой Тодев, който зае 22-о място.

В спринтовете класически стил при мъжете и жените триумфираха, съответно норвежецът Йоханес Клаебо и шведката Лин Сван, а българите завършиха извън първите 70.

Германката Юлия Таубиц спечели златния олимпийски медал в женските шейни по единично и добави към колекцията си от отличия единственото значимо, което ѝ липсваше до момента, а Бирк Рууд от Норвегия ликува с титлата в слоупстайла на ски-свободен стил.

Швеция спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за смесени двойки, побеждавайки във финала отбора на САЩ, докато в шортрека домакините от Италия грабнаха златото в смесената щафета.