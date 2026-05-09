БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте третия етап от Джиро д'Италия в България по...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Девойките на Берое спечелиха златните медали на Държавното първенство по баскетбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Запази

На финалите в зала “Общинска” в Стара Загора домакините записаха трета поредна победа и си осигуриха предсрочно златните медали

Девойките на Берое спечелиха златните медали на Държавното първенство по баскетбол
Слушай новината

Берое е шампион по баскетбол при девойките U19. На финалите в зала “Общинска” в Стара Загора домакините записаха трета поредна победа и си осигуриха предсрочно златните медали. Отборът на Албена Бачкова се наложи над състава на Локомотив София с 82:57. Столичният тим е втори с две победи и две загуби.

В другия мач за деня Шампион 2006 победи Рилски спортист с 89:73.

Силно начало за Локомотив доведе до 14:2 за столичани. Постепенно Берое намали и стигна до равенство - 18:18 след 10 минути игра. Втората четвърт започна равностойно, но в средата на частта отборът на Албена Бачкова пое инициативата. Берое вкара 4 тройки и логично направи разлика. Локомотив отбеляза само 9 точки срещу 25 за съперника. Почивката дойде при 43:27 за тима от Стара Загора.

В третата част Берое увеличи преднината си. Разликата стана 28 точки при 57:29. Авансът на домакините преди последните 10 минути беше 63:38. Мачът се доиграваше в четвъртата част, след като всичко бе решено. Въпреки голямата разлика, Берое не допусна отпускане и се поздрави с трета поредна победа на финалите, която се оказа шампионска.

Ивайла Бакалова беше най-резултатна за успеха, тя записа дабъл-дабъл - 22 точки и 18 борби. Михаела Христова добави 19 точки, 4 борби и 7 асистенции. Девора Тенева е с 16 точки и 5 борби. Иванина Славова завърши с 10 точки и 4 борби.

За Локомотив Алекса Петрова е с 11 точки и 3 борби, Виктория Зелкова и Рая Байрева имат по 10 точки и 3 борби.

По-рано през деня Шампион 2006 записа първа победа на финалите при девойките U19, след като надигра Рилски спортист с 89:73. Тимът, воден от Ирена Колева, е четвърти с една победа и две загуби. Рилски спортист е пети с 3 поражения.

Отборът на Маргарита Маринкова започна по-добре и поведе с 10:6, но Шампион 2006 бързо навакса и излезе напред с 27:21 в края на първата част. Втората беше спечелена от тима от Самоков и двата отбора се оттеглиха на почивката при резултата 48:47 за Шампион 2006. Третата четвърт беше най-оспорвана. Преди последните 10 минути Рилски имаше аванс от 61:59. Шампион 2006 изигра силна четвърта част, в която успя да се откъсне в резултата и да направи разлика.

Фатме Кичукова реализира 28 точки и 3 борби за победата. Габриела Коцева завърши с 23 точки и 4 борби. Валерия Стойчева направи дабъл-дабъл - 17 точки и 14 борби. Елена Георгиева добави 14 точки и 3 борби.

За Рилски спортист Ванеса Петрова отбеляза 18 точки и 3 борби. Дария Райкова е с 15 точки и 4 борби. Ивета Петрова има 11 точки и 6 борби.

В неделя, 10 май, са последите два мача - от 14:00 ч. е срещата Септември 97 - Шампион 2006, а от 16:00 ч. играят Рилски спортист и Берое Стара Загора.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Очакват се дъждове, гръмотевици и захлаждане през следващите дни
2
Очакват се дъждове, гръмотевици и захлаждане през следващите дни
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
3
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
4
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
5
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
6
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Български баскетбол

ЦСКА и Балкан ще се борят за титлата на Държавното първенство по баскетбол U19
ЦСКА и Балкан ще се борят за титлата на Държавното първенство по баскетбол U19
Балкан удари първи Черно море след трилър и екшън в Ботевград Балкан удари първи Черно море след трилър и екшън в Ботевград
Чете се за: 05:10 мин.
Борислав Младенов и Йордан Минчев с ключов принос за победи на клубните си отбори в Австрия и Германия Борислав Младенов и Йордан Минчев с ключов принос за победи на клубните си отбори в Австрия и Германия
Чете се за: 01:00 мин.
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков “Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
Чете се за: 01:52 мин.
Има ли изненадани? Везенков и Олимпиакос влетяха във Финалната четворка на Евролигата (ВИДЕО) Има ли изненадани? Везенков и Олимпиакос влетяха във Финалната четворка на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:07 мин.
Полуфиналите в НБЛ стартират на 9 май Полуфиналите в НБЛ стартират на 9 май
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Колоездачни емоции: Джиро д’Италия идва към София
Колоездачни емоции: Джиро д’Италия идва към София
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Цончо Ганев: Хората повярваха, че Радев ще реализира политиките на...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Венко Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: ЦРУ за ефекта на американската блокада
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ