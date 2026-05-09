Девойките на Берое спечелиха златните медали на Държавното първенство по баскетбол

Берое е шампион по баскетбол при девойките U19. На финалите в зала “Общинска” в Стара Загора домакините записаха трета поредна победа и си осигуриха предсрочно златните медали. Отборът на Албена Бачкова се наложи над състава на Локомотив София с 82:57. Столичният тим е втори с две победи и две загуби.

В другия мач за деня Шампион 2006 победи Рилски спортист с 89:73.

Силно начало за Локомотив доведе до 14:2 за столичани. Постепенно Берое намали и стигна до равенство - 18:18 след 10 минути игра. Втората четвърт започна равностойно, но в средата на частта отборът на Албена Бачкова пое инициативата. Берое вкара 4 тройки и логично направи разлика. Локомотив отбеляза само 9 точки срещу 25 за съперника. Почивката дойде при 43:27 за тима от Стара Загора.

В третата част Берое увеличи преднината си. Разликата стана 28 точки при 57:29. Авансът на домакините преди последните 10 минути беше 63:38. Мачът се доиграваше в четвъртата част, след като всичко бе решено. Въпреки голямата разлика, Берое не допусна отпускане и се поздрави с трета поредна победа на финалите, която се оказа шампионска.

Ивайла Бакалова беше най-резултатна за успеха, тя записа дабъл-дабъл - 22 точки и 18 борби. Михаела Христова добави 19 точки, 4 борби и 7 асистенции. Девора Тенева е с 16 точки и 5 борби. Иванина Славова завърши с 10 точки и 4 борби.

За Локомотив Алекса Петрова е с 11 точки и 3 борби, Виктория Зелкова и Рая Байрева имат по 10 точки и 3 борби.

По-рано през деня Шампион 2006 записа първа победа на финалите при девойките U19, след като надигра Рилски спортист с 89:73. Тимът, воден от Ирена Колева, е четвърти с една победа и две загуби. Рилски спортист е пети с 3 поражения.

Отборът на Маргарита Маринкова започна по-добре и поведе с 10:6, но Шампион 2006 бързо навакса и излезе напред с 27:21 в края на първата част. Втората беше спечелена от тима от Самоков и двата отбора се оттеглиха на почивката при резултата 48:47 за Шампион 2006. Третата четвърт беше най-оспорвана. Преди последните 10 минути Рилски имаше аванс от 61:59. Шампион 2006 изигра силна четвърта част, в която успя да се откъсне в резултата и да направи разлика.

Фатме Кичукова реализира 28 точки и 3 борби за победата. Габриела Коцева завърши с 23 точки и 4 борби. Валерия Стойчева направи дабъл-дабъл - 17 точки и 14 борби. Елена Георгиева добави 14 точки и 3 борби.

За Рилски спортист Ванеса Петрова отбеляза 18 точки и 3 борби. Дария Райкова е с 15 точки и 4 борби. Ивета Петрова има 11 точки и 6 борби.

В неделя, 10 май, са последите два мача - от 14:00 ч. е срещата Септември 97 - Шампион 2006, а от 16:00 ч. играят Рилски спортист и Берое Стара Загора.