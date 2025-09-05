Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнир в Турция

Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Вивиен Сандберг (Германия), поставени под №1, победиха третите в схемата полякини Ксения Бандуровска и Доминика Подхайецка с 6:3, 6:3. Срещата продължи 69 минути.

Евтимова и Зандберг взеха първия сет с ключов пробив в осмия гейм, а във втората част направиха серия от три поредни гейма, за да триумфират.

Така в спора за трофея утре Евтимова и Зандберг ще срещнат вторите поставени Мария Ерасо (Колумбия) и Алана Субашич (Австралия). 38-годишната българка има 19 титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF, като последната от тях спечели в тандем с италианката Верена Мелис на надпревара от същия ранг в Анталия (Турция) през май миналата година.