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Дик Шрьодер: Доволен съм от представянето, но не и от резултата

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Точката е нещо, от което и двата отбора са леко разочаровани, каза още треньорът на НЕК Ниймеген в Лига Европа.

Дик Шрьодер: Доволен съм от представянето, но не и от резултата
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Треньорът на НЕК Ниймеген Дик Шрьодер не скри след равенството с Левски, че му се е искало отборът му да спечели пред своята публика.

"Трудно ми е да кажа, защото точката е нещо, от което и двата отбора са леко разочаровани, защото не успяха да спечелят. През второто полувреме ние създадохме много положения, имахме шансове. Но ние сме отбор, който се изгражда. Можем да бъдем доволни от първите 20 минути. След това до края на полувремето Левски беше по-добрият отбор със сигурност. През втората част показахме какво можем да направим. Доволен съм от представянето, не и от резултата. Нормално е, исках да спечелим", каза той.

"След почивката пасовете ни в атака бяха много по-изчистени, позиционирахме повече хора в наказателното поле. Трудно е, когато има толкова фунтболисти пред тяхната врата да стигнеш до попадение, но важното е, че създадохме ситуации и аз съм доволен", допълни Шрьодер.

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#Дик Шрьодер #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК НЕК Ниймеген

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