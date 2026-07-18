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Димът от горските пожари няма да попречи на финала на Мондиал 2026

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Спорт
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Според AccuWeather условията в Ню Джърси ще бъдат значително по-добри в деня на мача между Аржентина и Испания

Димът от горските пожари няма да попречи на финала на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Димът от горските пожари в Канада се очаква да окаже минимално влияние върху финала на Световното първенство по футбол между Аржентина и Испания, който ще се проведе в неделя на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси.

Според метеорологичната агенция AccuWeather качеството на въздуха ще остане под нивата, определяни като "добри“, но ще се подобри чувствително в сравнение с предходните дни, когато в района бяха отчетени „лоши до нездравословни“ стойности заради дима от стотиците горски пожари в Канада.

"Не би трябвало да е толкова лошо. Ще бъде и по-малко влажно в сравнение със събота, което ще осигури по-комфортни условия“, заяви метеорологът Адам Доути.

Очаква се над 80 000 зрители да присъстват на финала между Аржентина и Испания, който ще определи новия световен шампион. Въпреки опасенията за качеството на въздуха, прогнозите сочат, че атмосферните условия няма да окажат съществено влияние върху провеждането на срещата.

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#Мондиал 2026 #горски пожари в Канада

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