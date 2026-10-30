Димитър Бербатов: Спортът в България има нужда от хора, които могат да го развиват правилно

Спортът в България има нужда от ръководители на необходимото ниво, които да създадат условия за развитието му, а на първо място са финансовите средства, които трябва да се изразходват правилно. Това заяви бившият български футболен национал Димитър Бербатов пред журналисти в Стара Загора.

Той бе гост в Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) "Гео Милев", където се срещна с ученици ден преди да изиграе спектакъла си "Бербатов: Разкодиране" на сцената на Държавна опера - Стара Загора.

Бербатов посочи, че талантливите спортисти имат нужда от подходяща среда, която да ги мотивира да достигнат пълния си потенциал.

„Лесно би било да кажа, че искам успешни спортисти, които да изживяват мечтите си, защото всички, които се занимават професионално със спорт, мечтаят за това. Но понякога атмосферата не ги амбицира достатъчно да стигнат докрай. Тогава дисциплината и постоянството намаляват и те не могат да достигнат 100 процента от възможностите си“, коментира Бербатов.

По думите му хората, които ръководят спорта, трябва да бъдат на необходимото ниво, за да насочват развитието му в правилната посока.

„На първо място са финансите, които трябва да се изразходват по правилен начин“, подчерта той.

Бербатов определи дисциплината и постоянството като основни качества не само в спорта, но и в живота. Според него талантът е важна предпоставка за успеха, но сам по себе си не е достатъчен. Именно тези качества са му помогнали в професионалната кариера и той се опитва да ги предаде както на своите деца, така и на тези, с които се среща.

В отговор на въпрос за евентуално бъдещо участие в ръководството на Българския футболен съюз Бербатов заяви, че темата остава отворена.

„Футболният съюз си стои и чака своето място и време. Дали ще дойде, ще разберем може би скоро. Опитвам се да намеря баланса в нещата, които правя, и крачейки напред, ще разбера какво идва. Важното за мен е да съм готов за него“, каза той.

Бившият нападател подчерта, че участието му в спектакъла „Бербатов: Разкодиране“ не означава, че останалата част от живота му е в застой. Той продължава да работи по различни свои проекти, като театралната сцена е още един начин да разкаже личната си история.

„Футболът винаги ще бъде на първо място за мен. Това беше моята професия повече от 20 години и успях да осъществя мечтите си чрез него. Това, което се опитвам да направя сега на театралната сцена, е да разкажа една история чрез топката и футбола като метафора за живота“, обясни Бербатов.

Той сравни емоцията от излизането пред пълния стадион „Олд Трафорд“ с тази от самостоятелното представяне на театралната сцена. По думите му и двете преживявания са интересни, но театърът е нещо ново за него, докато футболът е професията, с която е свързан повече от две десетилетия. Бербатов отбеляза, че засега спектакълът се приема добре от публиката и че за него е важно да бъде достатъчно подготвен, за да разкаже историята си по начин, който да задържи вниманието на зрителите.

Бербатов коментира и развитието на съвременния футбол, като посочи, че Хари Кейн заслужено е спечелил „Златната топка“, а в разговор с приятели е обсъждал дали самият той би могъл да постигне същите успехи, ако започваше кариерата си в днешно време.

Според Бербатов днес младите футболисти са изправени пред повече изкушения и разсейващи фактори, най-вече заради телефоните и социалните мрежи. Той припомни, че по време на неговото израстване подобни технологии не са били част от ежедневието и това е позволявало по-лесно да се запази концентрацията върху футбола.

„Влизам в положението на децата днес и се опитвам да се адаптирам. Благодарен съм, че съм роден точно тогава и съм извървял своя път“, каза бившият национал.

Като баща на две дъщери Бербатов призна, че понякога все още търси правилния начин да общува с тях и не смята, че съществува универсална рецепта за възпитание. Един от съветите, които им дава, е да мислят за бъдещето си и да имат план за живота си след завършването на училище. Той обясни, че се опитва да им предава личния си опит, като им разказва какво му е коствало да постигне целите си.

По думите му не е необходимо децата да следват същия път, но има основни принципи, които могат да им помогнат да не се лутат в избора си.

Бербатов коментира и съвпадението между спектакъла му в Стара Загора и откриването на новия стадион на бившия му отбор ЦСКА - „Българска армия“ в София. Той обясни, че програмата му е била планирана месеци по-рано и не е имало възможност да бъде променена.

„Знам, че стадионът ще бъде прекрасен и може би най-хубавият на Балканите. Имаме нужда от такива съоръжения. Надявам се да се пази и развива, защото ще бъде богатство за футбола в България“, заяви той.

Спектакълът „Бербатов: Разкодиране“ ще бъде представен утре вечер от 19:00 часа на сцената на Държавната опера в Стара Загора.