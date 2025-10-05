Димитър Кисимов е на финал на турнир от категория J200 на ITF в Турция

Димитър Кисимов се класира за финала на сингъл при юношите на турнир от категория J200 на ITF в Мула (Турция).

Поставеният под №1 в схемата Кисимов постигна две убедителни победи за един ден.

17-годишният българин победи на четвъртфиналите с 6:3, 6:2 №5 в схемата Рамазан Октай (Турция), а на полуфиналите се наложи с 6:3, 6:4 над Лука Нита (Румъния). Така Кисимов се класира за финала с четири поредни победи при само един загубен сет. В спор за титлата Кисимов ще играе срещу №6 в схемата Джем Кючюкхюсеин (Турция).

В надпреварата на двойки Кисимов и Томас Гунзингер (Швейцария) загубиха драматично на четвъртфиналите с 6:4, 2:6, 5-10 от представителите на домакините Джем Кючюкхюсеин и Рамазан Октай.