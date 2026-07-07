Димитър Папазов в групата на Болоня за старта на подготовката

Италианският футболен клуб Болоня продължи договора на Лоренцо Де Силвестри е продължен за един сезон до 30 юни на 2027 година.

38-годишният десен защитник е част от състава на "червено-сините" в последните шест сезона, в които записа 126 мача с 9 гола и 2 асистенции.

В кариерата си преди това той е играл още за родния си Лацио, Фиорентина, Сампдория и Торино.

Де Силвестри има и 6 участия с националния екип на Италия.

Футболистите от представителния отбор на Болоня се събират на лагер тази вечер на клубната база "Николо Гали" за началото на лятната си подготовка, което ще бъде отбелязано с официална вечеря в 19:45 часа местно време, съобщи официалният сайт на клуба.

В състава от 26 играчи и е българският младежки национал Димитър Папазов.

От утре в 9:00 часа възпитаниците на Доменико Тедеско ще преминат на групи кондиционни тестове със занимания на тренировъчния терен и във финеса.