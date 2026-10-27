Димитър Велковски: Показахме характер и трябва да го правим във всеки мач

Защитникът на Арда Димитър Велковски изрази съжаление от равенството 1:1 срещу Левски в двубоя от 12-ия кръг на Първа лига. Бранителят, който асистира за попадението на Преслав Бачев през първото полувреме, беше избран за Играч на мача.

Велковски остана доволен от организацията и характера, които неговият отбор показа срещу "сините“, но призна, че крайният резултат оставя разочарование сред футболистите на Арда.

"Истината е, че съжаляваме много за днешния мач. Левски контролираха изцяло топката, може би през второто полувреме, първото беше по-равностойно, но не виждах как могат да ни отбележат гол“, коментира защитникът.

Домакините поведоха в 23-ата минута, когато Велковски проби по левия фланг и подаде към Преслав Бачев, който изпрати топката в мрежата. След почивката Алекс Сентейес възстанови равенството с мощен диагонален удар.

Според Велковски именно индивидуалните качества на испанския защитник са позволили на Левски да стигне до попадение.

"Просто е плод на индивидуалната класа на Сентейес и реализираха страхотно попадение. Аз смятам, че ние бяхме разучили отбора на Левски доста добре, стояхме в добър блок и вкарахме си нашето положение“, заяви футболистът на Арда.

Бранителят коментира и асистенцията си за гола на Бачев, като подчерта доброто взаимодействие между съотборниците си.

"Повечето момчета от доста време играем заедно, познаваме се, напаснали сме се. Това е, така да го кажа жаргонно, шаблонно отиграване“, обясни Велковски.

Той отправи похвали и към голмайстора Преслав Бачев, който се разписа срещу бившия си отбор.

"Радвам се, че асистирах на Бачев. Момчето има нужда от този гол, работи сериозно, има много качества в него. Просто му трябват повече попадения. Радвам се, че днес го направи именно срещу бившия си отбор и се надявам да ни помага все повече оттук нататък“, допълни защитникът.

В заключение Велковски подчерта, че представянето на Арда и демонстрираният характер са по-важни от спечелената точка. Според него отборът трябва да показва същото отношение и срещу съперниците от по-ниските позиции в класирането.

"Точката е важна, но смятам, че показаната игра и характерът, битката са доста по-важният аспект днес. И трябва да го прилагаме във все повече мачове, независимо дали играем срещу шампиона Левски или срещу някои от отборите от по-долните места в класирането“, завърши Димитър Велковски.

След равенството Арда заема шестото място в класирането с 18 точки, докато Левски остава втори с 29, на една зад лидера ЦСКА.